Вратарь «Торпедо» Довбня посетил военкомат по повестке и получил отсрочку

Президент «Торпедо» Илья Геркус заявил, что вратарь «Торпедо» Александр Довбня, которому пришла повестка в военкомат, получил отсрочку от призыва.

«Голкиперу «Торпедо» Александру Довбне пришла повестка. Он уже посетил военкомат и получил отсрочку от призыва после сверки учетных данных», – сообщил Геркус.

Сообщалось, что несколько футболистов РПЛ и около 15 игроков ФНЛ получили повестки в военкоматы.