Несколько футболистов РПЛ и около 15 игроков ФНЛ получили повестки в военкоматы («Мутко против»)

Профессиональные футболисты из РПЛ и Первой лиги попали под частичную мобилизацию.

«Несколько футболистов РПЛ (среди них – игрок московского «Торпедо») и около 10 игроков ФНЛ получили повестки в военкоматы (и это несмотря на то, что эти футболисты попали в списки Минспорта на бронь).

Также продолжают получать и бывшие известные футболисты. Вслед за Черевченко и Билялетдиновым повестка пришла 55-летнему тренеру вратарей «СКА-Хабаровск» Евгению Корнюхину.

Кроме того, повестки пришли и ещe нескольким звездным (по масштабам лиги) игрокам медиалиги», – сообщает телеграм-канал «Мутко против».