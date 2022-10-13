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    Несколько футболистов РПЛ и около 15 игроков ФНЛ получили повестки в военкоматы («Мутко против»)

    Профессиональные футболисты из РПЛ и Первой лиги попали под частичную мобилизацию.

    «Несколько футболистов РПЛ (среди них – игрок московского «Торпедо») и около 10 игроков ФНЛ получили повестки в военкоматы (и это несмотря на то, что эти футболисты попали в списки Минспорта на бронь).

    Также продолжают получать и бывшие известные футболисты. Вслед за Черевченко и Билялетдиновым повестка пришла 55-летнему тренеру вратарей «СКА-Хабаровск» Евгению Корнюхину.

    Кроме того, повестки пришли и ещe нескольким звездным (по масштабам лиги) игрокам медиалиги», – сообщает телеграм-канал «Мутко против».

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    Источник: «Мутко против»

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