Несколько футболистов РПЛ и около 15 игроков ФНЛ получили повестки в военкоматы («Мутко против»)

Профессиональные футболисты из РПЛ и Первой лиги попали под частичную мобилизацию.
«Несколько футболистов РПЛ (среди них – игрок московского «Торпедо») и около 10 игроков ФНЛ получили повестки в военкоматы (и это несмотря на то, что эти футболисты попали в списки Минспорта на бронь).
Также продолжают получать и бывшие известные футболисты. Вслед за Черевченко и Билялетдиновым повестка пришла 55-летнему тренеру вратарей «СКА-Хабаровск» Евгению Корнюхину.
Кроме того, повестки пришли и ещe нескольким звездным (по масштабам лиги) игрокам медиалиги», – сообщает телеграм-канал «Мутко против».
- Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября.
- Ранее глава РФС Александр Дюков рассказал о возможной отсрочке для футболистов.
Источник: «Мутко против»