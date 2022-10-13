Стал известен футболист «Торпедо», получивший повестку в военкомат

Инсайдер Иван Карпов рассказал, кто из игроков, выступающих в РПЛ, попал под частичную мобилизацию.

«Повестку в военкомат получили два игрока РПЛ. Один из них действительно 35-летний футболист «Торпедо» – это вратарь Довбня.

При этом попасть в список от Минспорта на бронь – не равно получить эту бронь. Список отправили, а там дальше уже не факт, что дадут.

То есть, подтвержденную бронь клубы и сборные не получали. Однако тот же Довбня уже сходил по адресу и получил отсрочку. Такие дела», – написал Карпов в своем телеграм-канале.