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    Стал известен футболист «Торпедо», получивший повестку в военкомат

    Инсайдер Иван Карпов рассказал, кто из игроков, выступающих в РПЛ, попал под частичную мобилизацию.

    «Повестку в военкомат получили два игрока РПЛ. Один из них действительно 35-летний футболист «Торпедо» – это вратарь Довбня.

    При этом попасть в список от Минспорта на бронь – не равно получить эту бронь. Список отправили, а там дальше уже не факт, что дадут.

    То есть, подтвержденную бронь клубы и сборные не получали. Однако тот же Довбня уже сходил по адресу и получил отсрочку. Такие дела», – написал Карпов в своем телеграм-канале.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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