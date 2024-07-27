Нигматуллин отреагировал на переход 37-летнего Довбни в «Спартак»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин отреагировал на переход в московский клуб Александр Довбни.

37-летний вратарь подписал со «Спартаком» контракт на один год.

«Такая история, как опытный третий-четвертый вратарь, присутствует в некоторых английских и других европейских командах. Сложно сказать, чем это обусловливается. Может быть, просто традициями. Гораздо полезнее, чтобы рядом был молодой и перспективный голкипер: наблюдать за ним и расти.

В данном случае можно порадоваться за Довбню, что на закате карьеры перешел в суперклуб. Но здесь мало спортивной составляющей, это определенный стандарт того, как видит вратарский цех новый главный тренер «Спартака», – сказал Нигматулин.