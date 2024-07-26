Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Червиченко объяснил, зачем «Спартак» подписал 37-летнего Довбню

Червиченко объяснил, зачем «Спартак» подписал 37-летнего Довбню

26 июля 2024, 23:26
8

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал переход в московский клуб Александра Довбни.

37-летний вратарь сегодня подписал со «Спартаком» контракт на один год.

– Мне кажется, что Довбню подписали для удобства расчетов, потому что я не вижу больше смысла в таком трансфере. Помните, «Спартак» взял какого‑то итальянского вратаря (Андреа Романьоли), я даже его имени не помню, мы с вами его в деле так и не увидели.

Деян Станкович говорил, что ему нужен третий опытный вратарь.

– Югославы – люди такие веселые, ничего человеческое не чуждо, честно говоря, они хитросплетениями не занимаются. «Спартак», конечно, в последнее время удивляет своими покупками. Думал, что трансфер Угальде самый угарный, но нет, дно еще не пробито, есть куда падать и падать.

Тюкавин или Чалов – у кого больше голов в РПЛ? Пройдите тест о главных бомбардирах лиги

Еще по теме:
Лапидарная реакция босса «Спартака» на возможный трансфер Головина 4
Слуцкий жестко прошелся по игрокам «Спартака» 17
Бубнов – о Тюкавине: «Я бы ему ноги оторвал за такой жест» 24
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Довбня Александр Червиченко Андрей
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
serhio80
1722031326
ну то что червяк про мутные схемы знает как никто сомнений не было) чемодан, вокзал, ростов! расслабься жиртрест! это всего лишь третий вратарь со скромной з/п) посидит год на лавке, ничего более)
Ответить
borriskinnnik
1722032970
Мужики, не ведитесь, как я, на всякие паблики и каналы по прогнозам – фигня полная. Найдите в яндексе сервис по фразе: «серебряный прогноз». 11 лет сервису! На первом месте выходит.
Ответить
alefreddy
1722060233
ох уж этот червь вратаря взяли за еду для подстраховки.А кому сидеть на лавке что Донне Руме что ему нет разницы
Ответить
andr45
1722064031
Угадайте, кто купил сих персонажей и для какого клуба) Баги, Шафар, Фло, Зоа, Петкович, Шоавэ, Тамаш, Тробок, Дедура, Соса, Силва,Онгусания, Скарлетт, Пиньо, Диас, Соуза, Руссо, Луизао, Шафар, Баги, Шоавэ, Урбанек, де Пиньо, Луизао, Тробок, Хрман, Ломая, Станич, Кокиашвили, ...
Ответить
DOCTOR PENALTY
1722074248
Червиченко думает, что Спартак до сих пор работает по придуманным им старым схемам откатов. Ошибается, в Спартаке сейчас целый спектр новых комбинаций.
Ответить
николай-добровольский-yan
1722094435
Эксперту нужно верить,это ж во время его президенства Спартак был сильнейшей командой в мире.Потом уже Зарема опустила до самой лучшей во вселенной,по мнению Федуна.
Ответить
Главные новости
Орлов – о перестройке в «Зените»: «Нужна свежая кровь»
10:47
2
Срыв перехода Самородова помешал еще одному трансферу «Спартака»
10:19
3
В клубе РПЛ могут сменить главного тренера
09:56
2
Российский футболист перешел из «Спартака» в «Базель»
09:29
2
Два клуба заинтересованы в Заболотном
09:11
5
Орлов заявил о предвзятости к «Зениту», порожденной завистью
08:59
7
ФотоСын известного российского хоккеиста перешел в «Интер Майами»
08:31
Шнякин отметил влияние «Спартака» на возникновение ненависти к «Зениту»
08:18
8
Уход игроков из «Спартака» и «Зенита», наказания за выходки игроков «Динамо» и другие новости
00:47
1
Раскрыт человек, продвигавший трансфер Головина в «Зенит»
00:31
9
Все новости
Все новости
Орлов заявил о предвзятости к «Зениту», порожденной завистью
08:59
7
Шнякин отметил влияние «Спартака» на возникновение ненависти к «Зениту»
08:18
7
Раскрыт человек, продвигавший трансфер Головина в «Зенит»
00:31
9
10 самых дорогих трансферов летнего окна в РПЛ
00:10
3
Стало известно, почему Самородов не перешел в «Спартак»
00:02
4
У «Спартака» сорвался трансфер из «Ахмата»
Вчера, 23:46
6
Видео«Рубин» назвал сбежавшего в ЦСКА Олейникова чушпаном
Вчера, 23:27
5
Павлюченко поставил крест на своем друге по «Спартаку»
Вчера, 23:10
6
Фото«Рубин» арендовал игрока, зимой отказавшего «Спартаку»
Вчера, 22:58
2
Московский клуб РПЛ заявил Зиньковского
Вчера, 22:46
6
Аршавин определил лучшего тренера на старте сезона РПЛ
Вчера, 22:38
Игрок сборной России вышел капитаном молодежки «МЮ» и оформил 1+1 в матче Юношеской лиги УЕФА
Вчера, 22:29
Агент Олейникова Тунян подробно объяснил, почему игрок сбежал из «Рубина» в ЦСКА
Вчера, 22:05
6
Генич назвал лучшего тренера старта РПЛ
Вчера, 21:51
2
Названа сумма, за которую «Ахмат» согласился продать Самородова «Спартаку»
Вчера, 21:25
11
У «Краснодара» сорвался трансфер экс-игрока сборной Португалии
Вчера, 21:12
1
Фото«Динамо» арендовало участника ЧМ-2026 у клуба Лиги 1
Вчера, 20:57
1
«Рубин» перехватил игрока московского клуба у «Динамо Мх»
Вчера, 20:45
«Царь не уйдет»: во Франции отреагировали на несостоявшийся трансфер Головина в Россию
Вчера, 20:27
8
Реакция Тюкавина на свою дисквалификацию
Вчера, 20:17
2
Мостовой раскритиковал Слуцкого: «Он как ботаник в школе»
Вчера, 19:30
7
Чилийский новичок «Динамо» хочет позвать в клуб Алексиса Санчеса
Вчера, 19:12
Самородов отправился на медосмотр «Спартака»
Вчера, 19:08
8
Шварц оценил переход Гутьерреса в «Динамо»
Вчера, 18:43
«Краснодар» вступил в переговоры с «Ахматом» по Садулаеву
Вчера, 18:30
5
Защитник ЦСКА пропустит около трех месяцев из-за травмы
Вчера, 18:18
1
«Спартак» предложил 600 миллионов рублей за форварда «Ахмата»
Вчера, 18:13
8
Лунев и Лещук получили условную дисквалификацию за оскорбительную кричалку про «Спартак»
Вчера, 17:30
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+