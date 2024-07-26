Червиченко объяснил, зачем «Спартак» подписал 37-летнего Довбню

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал переход в московский клуб Александра Довбни.
37-летний вратарь сегодня подписал со «Спартаком» контракт на один год.
– Мне кажется, что Довбню подписали для удобства расчетов, потому что я не вижу больше смысла в таком трансфере. Помните, «Спартак» взял какого‑то итальянского вратаря (Андреа Романьоли), я даже его имени не помню, мы с вами его в деле так и не увидели.
– Деян Станкович говорил, что ему нужен третий опытный вратарь.
– Югославы – люди такие веселые, ничего человеческое не чуждо, честно говоря, они хитросплетениями не занимаются. «Спартак», конечно, в последнее время удивляет своими покупками. Думал, что трансфер Угальде самый угарный, но нет, дно еще не пробито, есть куда падать и падать.
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