Червиченко объяснил, зачем «Спартак» подписал 37-летнего Довбню

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал переход в московский клуб Александра Довбни.

37-летний вратарь сегодня подписал со «Спартаком» контракт на один год.

– Мне кажется, что Довбню подписали для удобства расчетов, потому что я не вижу больше смысла в таком трансфере. Помните, «Спартак» взял какого‑то итальянского вратаря (Андреа Романьоли), я даже его имени не помню, мы с вами его в деле так и не увидели.

– Деян Станкович говорил, что ему нужен третий опытный вратарь.

– Югославы – люди такие веселые, ничего человеческое не чуждо, честно говоря, они хитросплетениями не занимаются. «Спартак», конечно, в последнее время удивляет своими покупками. Думал, что трансфер Угальде самый угарный, но нет, дно еще не пробито, есть куда падать и падать.

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