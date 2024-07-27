«Наберите Веллитону»: Зарема – о трансфере в «Спартак» 37-летнего Довбни

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова отреагировала на переход в московский клуб Александра Довбни.

37-летний вратарь подписал со «Спартаком» контракт на 1 год.

«Надо срочно набрать Веллитону. Наверняка, он будет не против вернуться в «Спартак». Поможет Жозе адаптироваться и скинуть вес к зиме. И за дух спартаковский ответит как минимум.

А если серьезно, пусть спортивный директор ответит: «Для чего этот трансфер? Кому выгоден? И чему Довбня может научить Селихова и Максименко?».

Много ли победных трансферов было у «Бенфики»? За сколько планируют перепродать и кому?» – сказала Салихова.