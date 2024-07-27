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  • «Наберите Веллитону»: Зарема – о трансфере в «Спартак» 37-летнего Довбни

«Наберите Веллитону»: Зарема – о трансфере в «Спартак» 37-летнего Довбни

27 июля 2024, 11:55
14

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова отреагировала на переход в московский клуб Александра Довбни.

  • 37-летний вратарь подписал со «Спартаком» контракт на 1 год.

«Надо срочно набрать Веллитону. Наверняка, он будет не против вернуться в «Спартак». Поможет Жозе адаптироваться и скинуть вес к зиме. И за дух спартаковский ответит как минимум.

А если серьезно, пусть спортивный директор ответит: «Для чего этот трансфер? Кому выгоден? И чему Довбня может научить Селихова и Максименко?».

Много ли победных трансферов было у «Бенфики»? За сколько планируют перепродать и кому?» – сказала Салихова.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Спартак Веллитон Довбня Александр Салихова Зарема
Комментарии (14)
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serhio80
1722071338
Зарема, набери мостовому) только соври ему что в футбол играла, а то разговаривать не станет)
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timon2401
1722071349
но Максименко точно учить и учить...а Селихов очень уж травматичен
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ivany4
1722072694
Если на ум Заремы придет новое сравнение с трансфером Довбни, мы его обязательно прочитаем даже через месяц.)) А почему спортивный директор должен тебе отвечать, ты кто??
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Spartak_forv@
1722079777
А чего Веллитона?Саму Зарему в Спартак.Спортивным директором с ответственностью за трансферы.И посмотреть,не только лишь языком мадам умеет...И за спартаковский дух заодно будет отвечать)
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