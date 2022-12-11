Определен самый загруженный российский стадион в этом сезоне

На стадионе «Знамя Труда» в Орехово-Зуево в этом сезоне состоялось 32 профессиональных матча. Это больше, чем на любой другой российской арене.

На «Знамени Труда» проводили домашние матчи пять клубов.

«В топ-3 также вошли подмосковные стадионы «Авангард» в Домодедово (25 матчей) и «Салют» в Долгопрудном (22), а также оренбургский «Газовик» (22)» – написал источник.

Российский сезон возобновится в марте.

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