Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
6
8
10
11
13
14
15
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
28
19
4
5
49
18
31
61
28
19
3
6
53
24
29
60
28
17
8
3
57
20
37
59
28
16
5
7
47
25
22
53
28
16
4
8
57
29
28
52
28
13
8
7
36
29
7
47
28
13
5
10
36
25
11
44
28
10
8
10
36
37
-1
38
28
9
6
13
39
39
0
33
28
8
8
12
39
46
-7
32
28
8
4
16
26
40
-14
28
28
8
3
17
39
64
-25
27
28
5
8
15
26
44
-18
23
28
6
3
19
31
73
-42
21
28
1
7
20
17
75
-58
10
0
0
0
0
0
0
0
0
Команда
7
9
10
11
13
14
15
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
14
12
2
0
29
5
24
38
14
10
2
2
28
12
16
32
14
9
2
3
23
10
13
29
14
7
5
2
30
13
17
26
14
8
2
4
28
13
15
26
14
8
2
4
18
10
8
26
14
7
3
4
18
16
2
24
14
7
1
6
26
19
7
22
14
5
5
4
21
12
9
20
14
5
3
6
14
15
-1
18
14
5
3
6
17
20
-3
18
14
5
2
7
25
30
-5
17
14
3
6
5
13
21
-8
15
14
3
0
11
15
42
-27
9
14
0
4
10
8
37
-29
4
0
0
0
0
0
0
0
0
Команда
6
8
9
10
11
12
14
15
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
14
10
3
1
27
7
20
33
14
9
1
4
25
12
13
28
14
8
2
4
29
16
13
26
14
7
3
4
24
15
9
24
14
7
2
5
20
13
7
23
14
6
5
3
18
13
5
23
14
5
3
6
18
15
3
18
14
5
3
6
15
25
-10
18
14
5
2
7
26
25
1
17
14
3
3
8
16
31
-15
12
14
2
5
7
13
20
-7
11
14
3
1
10
12
25
-13
10
14
3
1
10
14
34
-20
10
14
1
3
10
9
38
-29
6
14
0
5
9
9
24
-15
5
0
0
0
0
0
0
0
0
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире