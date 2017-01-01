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Знамя Труда
Результаты
Знамя Труда - результаты матчей
Орехово-Зуево
Стадион:
Знамя Труда
Сайт:
http://fczt-oz.ru/
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Россия. Кубок. 2025/2026
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Россия. Второй дивизион. Зона Запад. 2012/2013
Россия. Второй Дивизион. Зона Запад. 2011/2012
Россия. Второй Дивизион. Зона Центр. 2010
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Центр. 2009
01.11 | 19:00
Динамо СПб
3 : 0
Знамя Труда
25.10 | 15:00
Знамя Труда
2 : 0
Металлург Л
18.10 | 15:00
Ротор-2
0 : 3
Знамя Труда
11.10 | 17:00
Знамя Труда
3 : 1
Зенит
04.10 | 15:00
Салют
3 : 1
Знамя Труда
27.09 | 14:00
Строгино
2 : 6
Знамя Труда
20.09 | 17:00
Знамя Труда
1 : 2
СКА-Хабаровск-2
16.09 | 18:30
Спартак Т
1 : 1
Знамя Труда
05.09 | 18:00
Знамя Труда
3 : 2
Родина-М
30.08 | 17:00
Рязань
1 : 2
Знамя Труда
16.08 | 17:00
Орел
1 : 1
Знамя Труда
09.08 | 17:00
Знамя Труда
7 : 2
Квант
02.08 | 17:00
Динамо Бр
2 : 0
Знамя Труда
26.07 | 17:00
Знамя Труда
0 : 0
Арсенал-2
04.07 | 18:00
Металлург Л
0 : 1
Знамя Труда
28.06 | 17:00
Знамя Труда
2 : 0
Ротор-2
21.06 | 01:00
Зенит
0 : 2
Знамя Труда
15.06 | 19:00
Знамя Труда
2 : 0
Салют
07.06 | 19:00
Знамя Труда
2 : 3
Строгино
31.05 | 07:00
СКА-Хабаровск-2
0 : 3
Знамя Труда
24.05 | 17:00
Знамя Труда
1 : 0
Спартак Т
17.05 | 19:30
Родина-М
1 : 3
Знамя Труда
10.05 | 15:00
Знамя Труда
0 : 1
Рязань
27.04 | 15:00
Знамя Труда
5 : 0
Орел
19.04 | 14:00
Квант
0 : 5
Знамя Труда
12.04 | 15:00
Знамя Труда
0 : 2
Динамо Бр
05.04 | 14:00
Арсенал-2
2 : 1
Знамя Труда
29.03 | 15:00
Знамя Труда
0 : 0
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