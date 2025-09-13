Введите ваш ник на сайте
Главная
Расписание матчей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3
Спартак Т - Знамя Труда
Спартак Т - Знамя Труда: онлайн-трансляция 13 сентября 2025
Спартак Т
13.09.2025, суббота, 03:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 23 тур
- : -
Не начался
Знамя Труда
Матч
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Спартак Т - Знамя Труда
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Спартак Т
Знамя Труда
«Знамя Труда» – «Чайка»: прогноз и ставки на матч 24 сентября 2025 с коэффициентом 7.00
23 сентября, 08:50
«Кристалл-МЭЗТ» – «Спартак Тамбов»: прогноз и ставки на матч 10 сентября 2025 с коэффициентом 1.92
9 сентября, 08:59
«Темп» – «Знамя Труда»: прогноз и ставки на матч 10 сентября 2025 с коэффициентом 1.55
9 сентября, 08:28
«Знамя Труда» – «Динамо Барнаул»: прогноз и ставки на матч 20 августа 2025 с коэффициентом 2.00
19 августа, 17:58
«Спартак Тамбов» – «Металлург Липецк»: прогноз и ставки на матч 19 августа с коэффициентом 1.74
18 августа, 08:54
«Кристалл-МЭЗТ» – «Спартак Тамбов»: прогноз и ставки на матч 10 сентября 2025 с коэффициентом 1.92
9 сентября, 08:59
«Спартак Тамбов» – «Металлург Липецк»: прогноз и ставки на матч 19 августа с коэффициентом 1.74
18 августа, 08:54
Прогноз на точный счeт матча «Спартак Тамбов» – «Ротор-2»: Вторая лига Б, 15 июня 2025 года
14 июня, 12:13
Прогноз на точный счeт матча «Спартак Тамбов» – «Салют»: Вторая лига Б, 31 мая 2025
30 мая, 16:19
Прогноз на точный счет матча «Знамя Труда» – «Спартак Тамбов»: Вторая лига Б, 24 мая 2025
23 мая, 12:42
«Знамя Труда» – «Чайка»: прогноз и ставки на матч 24 сентября 2025 с коэффициентом 7.00
23 сентября, 08:50
«Темп» – «Знамя Труда»: прогноз и ставки на матч 10 сентября 2025 с коэффициентом 1.55
9 сентября, 08:28
«Знамя Труда» – «Динамо Барнаул»: прогноз и ставки на матч 20 августа 2025 с коэффициентом 2.00
19 августа, 17:58
Экс-игрок ЦСКА с опытом Лиги чемпионов перешел в «Челябинск»
9 июля, 20:52
2
Прогноз на точный счeт матча «Знамя Труда» – «Салют»: Вторая лига Б, 15 июня 2025 года
14 июня, 12:10
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 25 тур
Химки-М
- : -
27.09.2025
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 25 тур
Родина-М
- : -
27.09.2025
Ротор-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 25 тур
Спартак Т
- : -
27.09.2025
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 25 тур
СКА-Хабаровск-2
- : -
27.09.2025
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 25 тур
Квант
- : -
27.09.2025
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 25 тур
Химки-М
- : -
27.09.2025
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 25 тур
Родина-М
- : -
27.09.2025
Ротор-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 25 тур
Спартак Т
- : -
27.09.2025
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 25 тур
СКА-Хабаровск-2
- : -
27.09.2025
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 25 тур
Квант
- : -
27.09.2025
Динамо Бр
Последние матчи
Россия. Кубок, 4 раунд
Знамя Труда
0 : 1
24.09.2025
Чайка
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 24 тур
Знамя Труда
1 : 2
20.09.2025
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 24 тур
Салют
1 : 3
20.09.2025
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 23 тур
Спартак Т
1 : 1
16.09.2025
Знамя Труда
Россия. Кубок, 3 раунд
Кристалл-МЭЗТ
1 : 0
10.09.2025
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 24 тур
Салют
1 : 3
20.09.2025
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 23 тур
Спартак Т
1 : 1
16.09.2025
Знамя Труда
Россия. Кубок, 3 раунд
Кристалл-МЭЗТ
1 : 0
10.09.2025
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 22 тур
СКА-Хабаровск-2
0 : 2
06.09.2025
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 21 тур
Строгино
0 : 6
31.08.2025
Спартак Т
Россия. Кубок, 4 раунд
Знамя Труда
0 : 1
24.09.2025
Чайка
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 24 тур
Знамя Труда
1 : 2
20.09.2025
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 23 тур
Спартак Т
1 : 1
16.09.2025
Знамя Труда
Россия. Кубок, 3 раунд
Темп
0 : 1
10.09.2025
Знамя Труда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 22 тур
Знамя Труда
3 : 2
05.09.2025
Родина-М
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
