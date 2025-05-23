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Прогноз на точный счет матча «Знамя Труда» – «Спартак Тамбов»: Вторая лига Б, 24 мая 2025

23 мая 2025 12:35
Знамя Труда - Спартак Т
24 мая 2025, суббота 17:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 9 тур
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6.20
Точный счёт 3:2 в пользу «Знамя Труда»
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24 мая на стадионе Sportkompleks Znamja Truda состоится матч Второй лиги Б между командами «Знамя Труда» и «Спартак Тамбов». «Знамя Труда» подходит к встрече в отличной форме, имея серию из трeх побед подряд, а «Спартак Тамбов» готов бороться за очки, опираясь на мощную атакующую линию и стабильную оборону.

«Знамя Труда»

«Знамя Труда» уверенно смотрится в чемпионате, располагаясь в верхней части таблицы. Команда добилась трeх побед подряд и за последние 5 игр отметилась 14 забитыми мячами, что говорит об их высокой атакующей активности. Однако оборона всe же пропускает в среднем по одному голу за матч, что может стать уязвимостью при встрече с организованной атакой соперника. На домашнем поле коллектив показывает максимально продуктивный футбол и настроен использовать этот фактор в свою пользу.

«Спартак Тамбов»

«Спартак Тамбов» идeт чуть выше в таблице и характеризуется сбалансированной игрой. Команда забивает в среднем 2.2 гола за последние 5 матчей, при этом пропуская менее одного гола за игру. «Спартак Тамбов» демонстрирует высокую результативность и дисциплинированную игру в обороне, что позволяет рассчитывать на хорошее выступление в гостях.

Факты о командах:

«Знамя Труда»

  • Побеждает в 3 последних матчах подряд.
  • В среднем забивает 2.8 гола за игру в последних 5 турах.
  • Пропускает в среднем 1 гол за игру.
  • Забивает в каждом из 3 последних матчей.

«Спартак Тамбов»

  • Забивает в 5 последних матчах подряд.
  • В последних 5 играх пропускает 0.8 гола за матч.
  • Средняя результативность 2.2 гола за игру.
  • Стабильно держит оборону.

Прогноз на матч «Знамя Труда» – «Спартак Тамбов»

Игра обещает быть результативной, учитывая атакующий потенциал обеих команд. «Знамя Труда» на домашнем поле – фаворит встречи, но «Спартак Тамбов» способен навязать борьбу и забить несколько мячей. Ожидается матч с обменом голами и победой хозяев.

Прогноз на точный счeт: 3:2 в пользу «Знамя Труда».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 3:2 в пользу «Знамя Труда» – коэффициент 6.20
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
  • Тотал больше 3.5 голов – коэффициент 2.10

6.20
Точный счёт 3:2 в пользу «Знамя Труда»
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Автор: Гроховский Сергей
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна Спартак Т Знамя Труда
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