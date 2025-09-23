В среду, 24 сентября, в 4-м раунде Пути регионов Кубка России встречаются «Знамя Труда» и «Чайка». Игра состоится в Орехово-Зуево, начало – в 18:30 (мск).

«Знамя Труда»

Команда Александра Данцева в 3-й группе Дивизиона Б Второй лиги занимает 5-е место, набрав 40 очков. Хозяева будущей встречи в 1/16 финала переиграли дома «Динамо» Барнаул (2:1), а в 1/8 победили в гостях «Темп» (1:0).

Последние результаты ФК «Знамя Труда»:

20.09.25 «Знамя Труда» – СКА Хабаровск-2 – 0:2 Вторая лига;

16.09.25 «Спартак» Тамбов – «Знамя Труда» – 1:0 Вторая лига;

10.09.25 «Темп» Барнаул – «Знамя Труда» – 0:1 Кубок России.

«Чайка»

Команда Дмитрия Комбарова набрала 6 очков в 11 играх Первой лиги и занимает последнее место в таблице. Для «Чайки» это начало пути в Кубке России.

Предыдущие результаты «Чайки» в Первой лиге:

20.09.25 «Чайка» – «Спартак» Кострома – 2:4;

15.09.25 «Черноморец» – «Чайка» – 4:1;

08.09.25 «Челябинск» – «Чайка» – 1:0.

Очная встреча

17.10.24 «Чайка» – «Знамя Труда» – 2:0 Кубок России.

Прогноз на матч «Знамя Труда» – «Чайка»

«Чайка» ужасно начал сезон в Первой лиге. «Знамя Труда» уступает в классе, но на своем поле вполне может навязать борьбу. Прогноз на основное время – счет 1:1 с коэффициентом 7.00.