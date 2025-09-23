Введите ваш ник на сайте
«Знамя Труда» – «Чайка»: прогноз и ставки на матч 24 сентября 2025 с коэффициентом 7.00

23 сентября 2025 8:27
Знамя Труда - Чайка
24 сент. 2025, среда 18:30 | Россия. Кубок, 4 раунд
Перейти в онлайн матча
7.00
Ничья со счетом 1:1
Сделать ставку

В среду, 24 сентября, в 4-м раунде Пути регионов Кубка России встречаются «Знамя Труда» и «Чайка». Игра состоится в Орехово-Зуево, начало – в 18:30 (мск).

«Знамя Труда»

Команда Александра Данцева в 3-й группе Дивизиона Б Второй лиги занимает 5-е место, набрав 40 очков. Хозяева будущей встречи в 1/16 финала переиграли дома «Динамо» Барнаул (2:1), а в 1/8 победили в гостях «Темп» (1:0).

Последние результаты ФК «Знамя Труда»:

  • 20.09.25 «Знамя Труда» – СКА Хабаровск-2 – 0:2 Вторая лига;
  • 16.09.25 «Спартак» Тамбов – «Знамя Труда» – 1:0 Вторая лига;
  • 10.09.25 «Темп» Барнаул – «Знамя Труда» – 0:1 Кубок России.

«Чайка»

Команда Дмитрия Комбарова набрала 6 очков в 11 играх Первой лиги и занимает последнее место в таблице. Для «Чайки» это начало пути в Кубке России.

Предыдущие результаты «Чайки» в Первой лиге:

  • 20.09.25 «Чайка» – «Спартак» Кострома – 2:4;
  • 15.09.25 «Черноморец» – «Чайка» – 4:1;
  • 08.09.25 «Челябинск» – «Чайка» – 1:0.

Очная встреча

  • 17.10.24 «Чайка» – «Знамя Труда» – 2:0 Кубок России.

Прогноз на матч «Знамя Труда» – «Чайка»

«Чайка» ужасно начал сезон в Первой лиге. «Знамя Труда» уступает в классе, но на своем поле вполне может навязать борьбу. Прогноз на основное время – счет 1:1 с коэффициентом 7.00.

7.00
Ничья со счетом 1:1
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Ланьков Роман
Россия. Кубок Чайка Знамя Труда
18+
