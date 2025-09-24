Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Знамя Труда - Чайка: обзор матча 24 сентября 2025

Знамя Труда
24.09.2025, среда, 18:30
Россия. Кубок, 4 раунд
0 : 1
Завершен
Чайка
Матч Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Статистика матча Знамя Труда - Чайка
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Информация о матче
Стадион:
Знамя Труда
Новости команд
Все
Знамя Труда
Чайка
Известный агент займется комплектованием клуба РПЛ
26 июня
2
Еще один клуб Второй лиги могут расформировать
26 июня
9
В группе «Серебро» Второй лиги вновь осталось только 8 команд
25 июня
ЦСКА снова отдал в аренду экс-вингера «Спартака» и «Краснодара»
18 июня
3
В России закрывается еще один клуб
13 июня
1
Старейший клуб России рассказал «Бомбардиру» о дальнейшей судьбе
30 апреля
2
Прояснилась судьба старейшего клуба России
11 марта
1
Тарасов может возглавить старейший клуб России и перевезти его в другой город
11 февраля
2
Защитник «Спартака» перешел в клуб из Санкт-Петербурга
1 февраля
4
В старейшем клубе России отреагировали на информацию о закрытии
24 января
Известный агент займется комплектованием клуба РПЛ
26 июня
2
Еще один клуб Второй лиги могут расформировать
26 июня
9
В группе «Серебро» Второй лиги вновь осталось только 8 команд
25 июня
ЦСКА снова отдал в аренду экс-вингера «Спартака» и «Краснодара»
18 июня
3
В России закрывается еще один клуб
13 июня
1
Больше новостей
Последние матчи
Все
Знамя Труда
Чайка
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Ротор
5 : 0
16.05.2026
Чайка
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Чайка
0 : 2
03.05.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
КАМАЗ
2 : 1
26.04.2026
Чайка
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Волга
2 : 1
22.04.2026
Чайка
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Динамо СПб
3 : 0
01.11.2025
Знамя Труда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Знамя Труда
2 : 0
25.10.2025
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Ротор-2
0 : 3
18.10.2025
Знамя Труда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Знамя Труда
3 : 1
11.10.2025
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Салют
3 : 1
04.10.2025
Знамя Труда
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Ротор
5 : 0
16.05.2026
Чайка
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Чайка
0 : 2
03.05.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
КАМАЗ
2 : 1
26.04.2026
Чайка
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Волга
2 : 1
22.04.2026
Чайка
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 