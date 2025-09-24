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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Знамя Труда - Чайка
Знамя Труда - Чайка: обзор матча 24 сентября 2025
Знамя Труда
24.09.2025, среда, 18:30
Россия. Кубок, 4 раунд
0 : 1
Завершен
Чайка
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Статистика матча Знамя Труда - Чайка
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
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