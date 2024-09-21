В 24-м туре Второй лиги Б встретятся «Иркутск» и «Знамя Труда» на стадионе «Труд». Обе команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы. «Иркутск», занимая 4-е место, продолжает впечатляющую серию без поражений. «Знамя Труда» занимает 11-е место и борется за стабильные результаты, но последние игры для них сложились неудачно.

Анализ команды «Иркутск»

«Иркутск» под руководством Константина Дзуцева демонстрирует великолепную оборонительную игру. Команда не пропускает в 5 последних матчах, что подчeркивает высокую надeжность защиты. Кроме того, они не проигрывают на протяжении 13 матчей. Несмотря на стабильные результаты, атакующая линия команды забивает в среднем лишь 1.20 гола за игру, что может стать слабым местом в долгосрочной перспективе.

Последние 5 матчей:

Ключевые показатели:

Пропускает в среднем 0.20 гола за игру.

Забивает в среднем 1.20 гола за игру.

Не проигрывает в 13 последних матчах.

«Знамя Труда» под руководством Вячеслава Луговкина испытывает трудности в последних матчах. Команда занимает 11-е место, и их оборона не выглядит уверенно. После последних поражений от «Спартака-2» и «Зенита-2», команда ищет возможность реабилитироваться. Их атакующая линия забивает всего 1 гол за игру, что недостаточно для стабильных результатов. При этом «Знамя Труда» имеет склонность пропускать в решающие моменты.

Последние 5 матчей:

Ключевые показатели:

Пропускает в среднем 1.00 гола за игру.

Забивает в среднем 1.00 гола за игру.

Побеждает в 2 из 5 последних матчей.

Тактический разбор

«Иркутск» – команда, полагающаяся на сильную оборону и минималистичный стиль игры в атаке. Их способность закрывать доступ к своим воротам делает их фаворитом. «Знамя Труда» борется с нестабильностью и пропускает больше, чем хотелось бы. Учитывая доминирующую форму «Иркутска» и их впечатляющую серию без поражений, «Знамя Труда» будет тяжело рассчитывать на успех в этой встрече.

Личные встречи

Знамя Труда 0:1 Иркутск (07 июня 2024)

Знамя Труда 0:1 Иркутск (29 октября 2023)

Коэффициенты букмекера:

Победа «Иркутска»: 1.55

Ничья: 3.60

Победа «Знамя Труда»: 4.90

Рекомендации для ставок:

Наиболее безопасная ставка : Победа «Иркутска» (1.55). С учeтом доминирующей формы команды и хорошей защиты.

Умеренная ставка : Тотал меньше 2.5 голов (1.75). Оборона «Иркутска» слишком сильна, чтобы ожидать много голов.

Более рискованная ставка: Точный счeт 1:0 в пользу «Иркутска» (5.50). Команда часто выигрывает минимально.

Рекомендация: Победа «Иркутска» за коэффициент 1.55.