Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • «Иркутск» – «Знамя Труда»: прогноз на матч 24-го тура Второй лиги Б – 22 сентября

    «Иркутск» – «Знамя Труда»: прогноз на матч 24-го тура Второй лиги Б – 22 сентября

    В 24-м туре Второй лиги Б встретятся «Иркутск» и «Знамя Труда» на стадионе «Труд». Обе команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы. «Иркутск», занимая 4-е место, продолжает впечатляющую серию без поражений. «Знамя Труда» занимает 11-е место и борется за стабильные результаты, но последние игры для них сложились неудачно.

    Анализ команды «Иркутск»

    «Иркутск» под руководством Константина Дзуцева демонстрирует великолепную оборонительную игру. Команда не пропускает в 5 последних матчах, что подчeркивает высокую надeжность защиты. Кроме того, они не проигрывают на протяжении 13 матчей. Несмотря на стабильные результаты, атакующая линия команды забивает в среднем лишь 1.20 гола за игру, что может стать слабым местом в долгосрочной перспективе.

    Последние 5 матчей:

    • «Иркутск» 0:0 «Енисей-2»

    • «Иркутск» 3:0 «Торпедо Владимир»

    • «Динамо СПб» 0:2 «Иркутск»

    • «Иркутск» 1:0 «Чертаново»

    • «Динамо Владивосток» 1:0 «Иркутск» (Кубок)

    Ключевые показатели:

    • Пропускает в среднем 0.20 гола за игру.

    • Забивает в среднем 1.20 гола за игру.

    • Не проигрывает в 13 последних матчах.

    Анализ команды «Знамя Труда»

    «Знамя Труда» под руководством Вячеслава Луговкина испытывает трудности в последних матчах. Команда занимает 11-е место, и их оборона не выглядит уверенно. После последних поражений от «Спартака-2» и «Зенита-2», команда ищет возможность реабилитироваться. Их атакующая линия забивает всего 1 гол за игру, что недостаточно для стабильных результатов. При этом «Знамя Труда» имеет склонность пропускать в решающие моменты.

    Последние 5 матчей:

    Ключевые показатели:

    • Пропускает в среднем 1.00 гола за игру.

    • Забивает в среднем 1.00 гола за игру.

    • Побеждает в 2 из 5 последних матчей.

    Тактический разбор

    «Иркутск» – команда, полагающаяся на сильную оборону и минималистичный стиль игры в атаке. Их способность закрывать доступ к своим воротам делает их фаворитом. «Знамя Труда» борется с нестабильностью и пропускает больше, чем хотелось бы. Учитывая доминирующую форму «Иркутска» и их впечатляющую серию без поражений, «Знамя Труда» будет тяжело рассчитывать на успех в этой встрече.

    Личные встречи

    • Знамя Труда 0:1 Иркутск (07 июня 2024)

    • Знамя Труда 0:1 Иркутск (29 октября 2023)

    Коэффициенты букмекера:

    • Победа «Иркутска»: 1.55

    • Ничья: 3.60

    • Победа «Знамя Труда»: 4.90

    Рекомендации для ставок:

    • Наиболее безопасная ставка: Победа «Иркутска» (1.55). С учeтом доминирующей формы команды и хорошей защиты.

    • Умеренная ставка: Тотал меньше 2.5 голов (1.75). Оборона «Иркутска» слишком сильна, чтобы ожидать много голов.

    • Более рискованная ставка: Точный счeт 1:0 в пользу «Иркутска» (5.50). Команда часто выигрывает минимально.

    Рекомендация: Победа «Иркутска» за коэффициент 1.55.

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.09.2024 14:45
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+