В 24-м туре Второй лиги Б встретятся «Иркутск» и «Знамя Труда» на стадионе «Труд». Обе команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы. «Иркутск», занимая 4-е место, продолжает впечатляющую серию без поражений. «Знамя Труда» занимает 11-е место и борется за стабильные результаты, но последние игры для них сложились неудачно.
Анализ команды «Иркутск»
«Иркутск» под руководством Константина Дзуцева демонстрирует великолепную оборонительную игру. Команда не пропускает в 5 последних матчах, что подчeркивает высокую надeжность защиты. Кроме того, они не проигрывают на протяжении 13 матчей. Несмотря на стабильные результаты, атакующая линия команды забивает в среднем лишь 1.20 гола за игру, что может стать слабым местом в долгосрочной перспективе.
Последние 5 матчей:
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«Иркутск» 0:0 «Енисей-2»
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«Иркутск» 3:0 «Торпедо Владимир»
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«Динамо СПб» 0:2 «Иркутск»
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«Иркутск» 1:0 «Чертаново»
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«Динамо Владивосток» 1:0 «Иркутск» (Кубок)
Ключевые показатели:
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Пропускает в среднем 0.20 гола за игру.
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Забивает в среднем 1.20 гола за игру.
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Не проигрывает в 13 последних матчах.
Анализ команды «Знамя Труда»
«Знамя Труда» под руководством Вячеслава Луговкина испытывает трудности в последних матчах. Команда занимает 11-е место, и их оборона не выглядит уверенно. После последних поражений от «Спартака-2» и «Зенита-2», команда ищет возможность реабилитироваться. Их атакующая линия забивает всего 1 гол за игру, что недостаточно для стабильных результатов. При этом «Знамя Труда» имеет склонность пропускать в решающие моменты.
Последние 5 матчей:
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«Знамя Труда» 0:2 «Спартак-2»
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«Зенит-2» 2:0 «Знамя Труда»
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«Знамя Труда» 2:0 «Ленинградец» (Кубок)
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«Знамя Труда» 1:0 «Звезда СПб»
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«Родина-М» 1:2 «Знамя Труда»
Ключевые показатели:
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Пропускает в среднем 1.00 гола за игру.
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Забивает в среднем 1.00 гола за игру.
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Побеждает в 2 из 5 последних матчей.
Тактический разбор
«Иркутск» – команда, полагающаяся на сильную оборону и минималистичный стиль игры в атаке. Их способность закрывать доступ к своим воротам делает их фаворитом. «Знамя Труда» борется с нестабильностью и пропускает больше, чем хотелось бы. Учитывая доминирующую форму «Иркутска» и их впечатляющую серию без поражений, «Знамя Труда» будет тяжело рассчитывать на успех в этой встрече.
Личные встречи
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Знамя Труда 0:1 Иркутск (07 июня 2024)
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Знамя Труда 0:1 Иркутск (29 октября 2023)
Коэффициенты букмекера:
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Победа «Иркутска»: 1.55
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Ничья: 3.60
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Победа «Знамя Труда»: 4.90
Рекомендации для ставок:
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Наиболее безопасная ставка: Победа «Иркутска» (1.55). С учeтом доминирующей формы команды и хорошей защиты.
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Умеренная ставка: Тотал меньше 2.5 голов (1.75). Оборона «Иркутска» слишком сильна, чтобы ожидать много голов.
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Более рискованная ставка: Точный счeт 1:0 в пользу «Иркутска» (5.50). Команда часто выигрывает минимально.
Рекомендация: Победа «Иркутска» за коэффициент 1.55.