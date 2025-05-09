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Прогноз на точный счет матча «Знамя Труда» – «Рязань»: Вторая лига Б, 10 мая 2025

09 мая 2025 11:58
Знамя Труда - Рязань
10 мая 2025, суббота 15:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 7 тур
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6.3
Точный счёт 1:2 в пользу «Рязань»
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10 мая в Орехово-Зуеве пройдeт матч Второй лиги Б, где «Знамя Труда» примет лидера турнира – команду «Рязань». Обе команды демонстрируют сильную игру: хозяева уверенно действуют в атаке и недавно разгромили «Орел», тогда как гости идут без поражений и уверенно удерживают первую строчку таблицы. Матч обещает быть зрелищным и принципиальным, с высокой вероятностью обмена голами.

«Знамя Труда»

«Знамя Труда» после 6 туров набрал 10 очков и занимает 6-е место. Команда демонстрирует отличную атакующую форму: 11 голов за последние 5 матчей (в среднем 2.20 за игру). Особенно стоит отметить последние две встречи, где «Знамя Труда» разгромил соперников с общим счeтом 10:0, что подчeркивает уверенность в атаке. При этом защита показывает средние результаты – 4 пропущенных мяча за 5 последних игр. Команда умеет использовать домашнее поле и будет стараться развить свою атакующую серию.

«Рязань»

«Рязань» после 6 туров лидирует в таблице с 15 очками. Команда отлично сбалансирована: всего 3 пропущенных мяча и 8 забитых за последние 5 матчей. В среднем «Рязань» забивает 1.60 гола за игру и пропускает лишь 0.60, что подтверждает еe статус самой надeжной команды турнира на данный момент. Коллектив демонстрирует стабильность и почти не допускает сбоев в обороне, благодаря чему уверенно набирает очки даже в непростых матчах.

Факты о командах:

«Знамя Труда»

  • В среднем 2.20 гола за матч в атаке, 0.80 – пропущенных (последние 5 игр).
  • 10 очков после 6 туров.
  • Забивает 11 голов за последние 5 матчей.

«Рязань»

  • Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей.
  • В среднем 1.60 гола за матч в атаке, 0.60 – пропущенных (последние 5 игр).
  • 15 очков после 6 туров.

Прогноз на матч «Знамя Труда» – «Рязань»

Матч обещает быть ярким: «Знамя Труда» находится в отличной атакующей форме и регулярно забивает по нескольку мячей. «Рязань» демонстрирует сбалансированный футбол с надeжной обороной и хорошей реализацией моментов. Исходя из статистики и текущей формы команд, ожидается равная игра с небольшим перевесом в пользу более опытных гостей. Высока вероятность обмена голами, но класс «Рязани» должен сыграть решающую роль в концовке.

Прогноз на точный счeт: 1:2 в пользу «Рязань».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:2 в пользу «Рязань» – коэффициент 6.30
  • Победа «Рязань» – коэффициент 2.00
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85

6.3
Точный счёт 1:2 в пользу «Рязань»
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Автор: Воронцов Егор
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3 Рязань Знамя Труда
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