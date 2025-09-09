Введите ваш ник на сайте
«Темп» – «Знамя Труда»: прогноз и ставки на матч 10 сентября 2025 с коэффициентом 1.55

09 сентября 2025 8:54
Темп - Знамя Труда
10 сент. 2025, среда 13:00 | Россия. Кубок, 3 раунд
Перейти в онлайн матча
1.55
«Знамя Труда» не проиграет (X2)
Сделать ставку

10 сентября на Stadion Temp состоится матч FONBET Кубка России. Для «Темпа Барнаул» это очередная возможность подтвердить свой атакующий потенциал, а «Знамя Труда» постарается продолжить успешную серию в официальных играх и использовать собственную результативность.

«Темп Барнаул»

Команда уверенно проявляет себя в последних встречах: 11 забитых и всего 4 пропущенных мяча за пять игр. В среднем это 2.20 забитого и 0.80 пропущенного за игру, что отражает баланс между нападением и защитой. В Кубке «Темп Барнаул» прошeл «Иртыш» и «Уралец-ТС», в обоих случаях основное время завершалось вничью, но на серии пенальти команда оказывалась сильнее. Такой опыт повышает устойчивость в стрессовых ситуациях. Сильные стороны – быстрые атаки флангами и стандарты, где игроки активно дорабатывают второй мяч. Слабое место – игра под давлением: при агрессивном прессинге соперника возможны потери в первой фазе выхода, что оставляет пространство для контратак.

«Знамя Труда»

Гости демонстрируют хорошую форму: победы над «Рязанью» (2:1) и «Родиной-М» (3:2), а также разгром «Кванта» (7:2). В Кубке команда выбила «Динамо Барнаул», выиграв 2:1. В атаке у «Знамени Труда» есть вариативность: удары из полупространств, ранние прострелы, активное использование стандартов. Коллектив много бьeт по воротам и стабильно дорабатывает подбор в финальной трети. Минусом остаeтся открытая манера игры: оборона часто оказывается под давлением из-за быстрых переходов соперника и допускает свободные зоны на флангах. Тем не менее за счeт атакующей дерзости гости стабильно создают моменты и заставляют соперников ошибаться.

Факты о командах

«Темп Барнаул»

  • 11 забитых и 4 пропущенных за последние 5 матчей
  • В среднем: 2.20 забитого и 0.80 пропущенного за игру
  • В Кубке дважды решал исход после ничьей в основное время
  • Забивает в 6 из 8 последних встреч

«Знамя Труда»

  • Победы в двух последних турах Второй лиги и проход в Кубке
  • Высокая результативность: от 2 до 7 голов в последних матчах
  • Склонность к обмену моментами из-за открытой игры
  • Опасность при стандартах и вторых мячах

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (1)
0
Забитых мячей
1
0
В среднем за матч
1
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч:  0:1
Россия. Кубок, 3 раунд
Темп
0 : 1
10.09.2025
Знамя Труда

Прогноз на матч

Обе команды подходят к встрече в неплохой форме, но их стили предполагают открытый футбол. «Темп Барнаул» умеет разгонять атаки и эффективно использовать стандарты, но испытывает сложности при выходе из обороны. «Знамя Труда» действует смелее, создаeт больше моментов и лучше реализует их, хотя при этом оборонительные проблемы остаются. Вероятный сценарий – обмен голами и высокий темп игры. Варианты для ставок выстраиваются вокруг результативности и подстраховки в пользу гостей, которые выглядят более целостно и находятся в позитивной серии.

Рекомендованные ставки

  • «Знамя Труда» не проиграет (X2) – коэффициент 1.55
  • Тотал больше 2.5 гола – коэффициент 1.85
  • Обе забьют (да) – коэффициент 1.80

1.55
«Знамя Труда» не проиграет (X2)
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Бестужев Павел
Россия. Кубок Знамя Труда Темп
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
  • Читайте нас: 