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Темп - Знамя Труда: обзор матча 10 сентября 2025

Темп
10.09.2025, среда, 13:00
Россия. Кубок, 3 раунд
0 : 1
Завершен
Знамя Труда
Матч Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Статистика матча Темп - Знамя Труда
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Информация о матче
Стадион:
Знамя Труда
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Темп
Знамя Труда
«Анжи» и «Тосно» вернулись в число участников Кубка России
19 июня
4
Старейший клуб России рассказал «Бомбардиру» о дальнейшей судьбе
30 апреля
2
Прояснилась судьба старейшего клуба России
11 марта
1
Тарасов может возглавить старейший клуб России и перевезти его в другой город
11 февраля
2
Защитник «Спартака» перешел в клуб из Санкт-Петербурга
1 февраля
4
«Анжи» и «Тосно» вернулись в число участников Кубка России
19 июня
4
«Темп» – «Знамя Труда»: прогноз и ставки на матч 10 сентября 2025 с коэффициентом 1.55
2025.09.09 08:28
«Иртыш» – «Темп»: прогноз и ставки на матч 19 августа 2025 с коэффициентом 2.05
2025.08.18 08:37
Фонбет Кубок России. Барнаульское «Динамо» вылетело от любителей (1:2)
2024.07.31 17:07
Четыре любительских клуба обыграли профессионалов в 1-м раунде Кубка России
2022.08.17 20:34
7
Старейший клуб России рассказал «Бомбардиру» о дальнейшей судьбе
30 апреля
2
Прояснилась судьба старейшего клуба России
11 марта
1
Тарасов может возглавить старейший клуб России и перевезти его в другой город
11 февраля
2
Защитник «Спартака» перешел в клуб из Санкт-Петербурга
1 февраля
4
В старейшем клубе России отреагировали на информацию о закрытии
24 января
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Темп
Знамя Труда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Динамо СПб
3 : 0
01.11.2025
Знамя Труда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Знамя Труда
2 : 0
25.10.2025
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Ротор-2
0 : 3
18.10.2025
Знамя Труда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Знамя Труда
3 : 1
11.10.2025
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Салют
3 : 1
04.10.2025
Знамя Труда
Россия. Кубок, 3 раунд
Темп
0 : 1
10.09.2025
Знамя Труда
Россия. Кубок, 2 раунд
Иртыш
0 : 0
19.08.2025
Темп
Россия. Кубок, 1 раунд
Темп
2 : 2
07.08.2025
Уралец-ТС
Россия. Кубок, 2 раунд
Сибирь
4 : 3
21.08.2024
Темп
Россия. Кубок, 1 раунд
Темп
2 : 1
31.07.2024
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Динамо СПб
3 : 0
01.11.2025
Знамя Труда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Знамя Труда
2 : 0
25.10.2025
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Ротор-2
0 : 3
18.10.2025
Знамя Труда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Знамя Труда
3 : 1
11.10.2025
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Салют
3 : 1
04.10.2025
Знамя Труда
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