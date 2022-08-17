Кубок России. Любительский «Темп» под руководством экс-игрока «Локо» победил в дерби барнаульское «Динамо»

Барнаульский «Темп» в стартовом раунде Кубка России выбил соседей из «Динамо». Матч прошел на главном стадионе Барнаула.
«Темп» тренирует бывший игрок «Локомотива» Иван Старков.
Во втором матче Кубка России подряд любители выбили профессионалов.
У «Темпа» ворота защищал работник прокуратуры Антон Трубин, а забил МЧСник Роман Сычев.
В следующем раунде «Темп» сыграет с омским «Иртышом».
Россия. Кубок. 1-й раунд
Темп (Барнаул) – Динамо (Барнаул) – 2:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Ворона, 31 (с пенальти); 2:0 – Сычев, 85; 2:1 – Житников, 90+3.
Удаления: Бабич, 90+3 (вторая ж.к.) – Хугаев, 77 (вторая ж.к.).
Источник: Бомбардир.ру