Кубок России. Любительский «Темп» под руководством экс-игрока «Локо» победил в дерби барнаульское «Динамо»

Барнаульский «Темп» в стартовом раунде Кубка России выбил соседей из «Динамо». Матч прошел на главном стадионе Барнаула.

«Темп» тренирует бывший игрок «Локомотива» Иван Старков.

Во втором матче Кубка России подряд любители выбили профессионалов.

У «Темпа» ворота защищал работник прокуратуры Антон Трубин, а забил МЧСник Роман Сычев.

В следующем раунде «Темп» сыграет с омским «Иртышом».

Россия. Кубок. 1-й раунд

Темп (Барнаул) – Динамо (Барнаул) – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Ворона, 31 (с пенальти); 2:0 – Сычев, 85; 2:1 – Житников, 90+3.

Удаления: Бабич, 90+3 (вторая ж.к.) – Хугаев, 77 (вторая ж.к.).

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