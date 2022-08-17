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    Кубок России. Любительский «Темп» под руководством экс-игрока «Локо» победил в дерби барнаульское «Динамо»

    Барнаульский «Темп» в стартовом раунде Кубка России выбил соседей из «Динамо». Матч прошел на главном стадионе Барнаула.

    «Темп» тренирует бывший игрок «Локомотива» Иван Старков.

    Во втором матче Кубка России подряд любители выбили профессионалов.

    У «Темпа» ворота защищал работник прокуратуры Антон Трубин, а забил МЧСник Роман Сычев.

    В следующем раунде «Темп» сыграет с омским «Иртышом».

    Россия. Кубок. 1-й раунд

    Темп (Барнаул) – Динамо (Барнаул) – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Ворона, 31 (с пенальти); 2:0 – Сычев, 85; 2:1 – Житников, 90+3.

    Удаления: Бабич, 90+3 (вторая ж.к.) – Хугаев, 77 (вторая ж.к.).

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4356

      Enter2006 55 минут назад

      Давно писал, нужно возрождать "дворовый футбол" и погонять засидевшихся "профи". У нас в коробке по баскетболу играл один Динамовец и один из ЦСКА, дворовая команда их делала когда они вдвоём против их были без проблем.

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