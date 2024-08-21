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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Сибирь - Темп
Сибирь - Темп: обзор матча 21 августа 2024
Сибирь
21.08.2024, среда, 15:00
Россия. Кубок, 2 раунд
4 : 3
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Матчи команд
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Сибирь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Вл
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Алания
0 : 0
08.11.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Сибирь
1 : 1
31.10.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Динамо Киров
6 : 1
24.10.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Сибирь
0 : 0
18.10.2026
Сокол
Темп
Россия. Кубок, 1/32 финала
Темп
3 : 4
30.07.2026
КДВ
Россия. Кубок, 3 раунд
Темп
0 : 1
10.09.2025
Знамя Труда
Россия. Кубок, 2 раунд
Иртыш
0 : 0
19.08.2025
Темп
Россия. Кубок, 1 раунд
Темп
2 : 2
07.08.2025
Уралец-ТС
Россия. Кубок, 2 раунд
Сибирь
4 : 3
21.08.2024
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Сибирь
Темп
Игрокам «Сибири» раздали по BMW
10 ноября
8
«Сибирь» – «Динамо Брянск»: кто победит в матче 12 тура Второй лиги А 2026/2027
3 октября
«Родина-2» – «Сибирь»: кто победит в матче 11 тура Второй лиги А 2026/2027
26 сентября
«Балтика» отправила форварда в «Сибирь»
21 августа
3
«КДВ» – «Сибирь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
Игрокам «Сибири» раздали по BMW
10 ноября
8
«Сибирь» – «Динамо Брянск»: кто победит в матче 12 тура Второй лиги А 2026/2027
3 октября
«Родина-2» – «Сибирь»: кто победит в матче 11 тура Второй лиги А 2026/2027
26 сентября
«Балтика» отправила форварда в «Сибирь»
21 августа
3
«КДВ» – «Сибирь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
«Темп» – «КДВ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 июля 2026
30 июля
«Темп» – «КДВ»: кто победит в матче первого раунда Кубка России 2026/2027
29 июля
«Анжи» и «Тосно» вернулись в число участников Кубка России
19 июня
4
«Темп» – «Знамя Труда»: прогноз и ставки на матч 10 сентября 2025 с коэффициентом 1.55
2025.09.09 08:28
«Иртыш» – «Темп»: прогноз и ставки на матч 19 августа 2025 с коэффициентом 2.05
2025.08.18 08:37
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