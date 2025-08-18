Введите ваш ник на сайте
«Иртыш» – «Темп»: прогноз и ставки на матч 19 августа 2025 с коэффициентом 2.05

18 августа 2025 8:15
Иртыш - Темп
19 авг. 2025, вторник 15:00 | Россия. Кубок, 2 раунд
Перейти в онлайн матча
2.05
Победа «Темпа»
Сделать ставку

В рамках второго раунда пути регионов Кубка России встречаются «Иртыш» и «Темп Барнаул». Матч пройдет на стадионе «Красная Звезда», и команды подходят к нему с разной динамикой: если хозяева играют неустойчиво, то гости набрали внушительный ход в своих дивизиональных и кубковых матчах. «Темп Барнаул» уверенно выступает в последних встречах и демонстрирует высокую результативность, тогда как «Иртыш» выглядит более сдержанно и осторожно в атакующих действиях.

«Иртыш»

В последних пяти играх во Второй лиге «Иртыш» показывает умеренные результаты: две победы, две ничьи и одно поражение. Команда пропускает в среднем 0.8 гола за матч и забивает столько же. Последний матч против «Мурома» завершился нулевой ничьей, что подчеркивает сложности «Иртыша» в реализации голевых моментов. Стабильность в обороне позволяет удерживаться в середине таблицы, но в атаке коллектив испытывает трудности, особенно против организованных соперников. В Кубке России «Иртыш» традиционно играет сдержанно и предпочитает не рисковать на старте.

«Темп Барнаул»

Гости находятся в впечатляющей форме: шесть побед подряд, включая успешное выступление в Кубке России против «Уральца-ТС» (2:2, победа по пенальти). За пять последних матчей «Темп Барнаул» забил 12 мячей – в среднем 2.4 за игру, что говорит о высоком уровне атакующей игры. При этом команда пропускает не так много – 0.8 гола за игру. Даже в сложной кубковой встрече с «Уральцем» команда сумела дважды отличиться в основное время. В турнире «Темп Барнаул» стабильно забивает минимум один мяч в каждом из трех последних матчей, но и неизменно пропускает. Такая статистика говорит о сбалансированной, но открытой модели игры, которая может быть проблемой против осторожного соперника вроде «Иртыша».

Факты о командах

«Иртыш»

  • Забил 5 голов в последних 5 матчах
  • Пропустил 4 мяча за те же 5 игр
  • В среднем 1.00 гола за матч, 0.80 – пропущено
  • В двух домашних матчах подряд не забивает

«Темп Барнаул»

  • Победил в 6 матчах подряд
  • Забивает в 6 матчах подряд
  • В среднем 2.40 гола за игру и 0.80 – пропущенных
  • В Кубке России забивает и пропускает в каждом из 3 последних матчей

Личные встречи
100% (1)
0% (0)
0% (0)
4
Забитых мячей
0
4
В среднем за матч
0
4:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  4:0
Россия. Кубок, 1/128 финала
Иртыш
4 : 0
31.08.2022
Темп

Прогноз на матч

«Иртыш» постарается сыграть строго от обороны, особенно учитывая результативность «Темпа». Однако гости в отличной форме и вряд ли откажутся от атакующей модели, которая приносит им результат. Вероятнее всего, матч получится осторожным в начале, но с обострением к концу первого тайма или во второй половине. С учeтом высокой результативности гостей и не самой надeжной обороны хозяев, есть шансы на обмен голами, но при этом игра может пройти в достаточно равной борьбе. «Темп Барнаул» выглядит предпочтительнее по текущей форме и может увезти победу, особенно если реализует ранние моменты.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Темпа Барнаул» – коэффициент 2.05
  • Обе забьют – коэффициент 1.80

2.05
Победа «Темпа»
Автор: Гроховский Сергей
Россия. Кубок Темп Иртыш
