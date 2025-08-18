В рамках второго раунда пути регионов Кубка России встречаются «Иртыш» и «Темп Барнаул». Матч пройдет на стадионе «Красная Звезда», и команды подходят к нему с разной динамикой: если хозяева играют неустойчиво, то гости набрали внушительный ход в своих дивизиональных и кубковых матчах. «Темп Барнаул» уверенно выступает в последних встречах и демонстрирует высокую результативность, тогда как «Иртыш» выглядит более сдержанно и осторожно в атакующих действиях.

«Иртыш»

В последних пяти играх во Второй лиге «Иртыш» показывает умеренные результаты: две победы, две ничьи и одно поражение. Команда пропускает в среднем 0.8 гола за матч и забивает столько же. Последний матч против «Мурома» завершился нулевой ничьей, что подчеркивает сложности «Иртыша» в реализации голевых моментов. Стабильность в обороне позволяет удерживаться в середине таблицы, но в атаке коллектив испытывает трудности, особенно против организованных соперников. В Кубке России «Иртыш» традиционно играет сдержанно и предпочитает не рисковать на старте.

«Темп Барнаул»

Гости находятся в впечатляющей форме: шесть побед подряд, включая успешное выступление в Кубке России против «Уральца-ТС» (2:2, победа по пенальти). За пять последних матчей «Темп Барнаул» забил 12 мячей – в среднем 2.4 за игру, что говорит о высоком уровне атакующей игры. При этом команда пропускает не так много – 0.8 гола за игру. Даже в сложной кубковой встрече с «Уральцем» команда сумела дважды отличиться в основное время. В турнире «Темп Барнаул» стабильно забивает минимум один мяч в каждом из трех последних матчей, но и неизменно пропускает. Такая статистика говорит о сбалансированной, но открытой модели игры, которая может быть проблемой против осторожного соперника вроде «Иртыша».

Факты о командах

«Иртыш»

Забил 5 голов в последних 5 матчах

Пропустил 4 мяча за те же 5 игр

В среднем 1.00 гола за матч, 0.80 – пропущено

В двух домашних матчах подряд не забивает

«Темп Барнаул»

Победил в 6 матчах подряд

Забивает в 6 матчах подряд

В среднем 2.40 гола за игру и 0.80 – пропущенных

В Кубке России забивает и пропускает в каждом из 3 последних матчей

Прогноз на матч

«Иртыш» постарается сыграть строго от обороны, особенно учитывая результативность «Темпа». Однако гости в отличной форме и вряд ли откажутся от атакующей модели, которая приносит им результат. Вероятнее всего, матч получится осторожным в начале, но с обострением к концу первого тайма или во второй половине. С учeтом высокой результативности гостей и не самой надeжной обороны хозяев, есть шансы на обмен голами, но при этом игра может пройти в достаточно равной борьбе. «Темп Барнаул» выглядит предпочтительнее по текущей форме и может увезти победу, особенно если реализует ранние моменты.

