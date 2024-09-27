Итоги жеребьевки 1/8 финала Пути регионов Фонбет Кубка России

Состоялась жеребьевка 5-го раунда Пути регионов Фонбет Кубка России.
В 1/8 финала турнира сформировались такие пары:
- «Чайка» (Песчанокопское) – «Знамя Труда» (Орехово-Зуево)
- «Амкар» (Пермь) – «Композит» (Павловский Посад)
- «Тюмень» – «Алания» (Владикавказ)
- «Уфа» – «Шинник» (Ярославль)
- «Торпедо» (Москва) – «Балтика» (Калининград)
- «Сочи» – «Волга» (Ульяновск)
- «Родина» (Москва) – «Спартак Кострома»
- «Сокол» (Саратов) – «Урал» (Екатеринбург)
Матчи 1/8 финала Кубка пройдут в период с 15 по 17 октября.
Источник: сайт РФС