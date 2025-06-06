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Прогноз на точный счёт матча «Знамя Труда» – «Строгино»: Вторая лига Б, 7 июня 2025

06 июня 2025 10:58
Знамя Труда - Строгино
07 июн. 2025, суббота 19:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
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6.50
Точный счёт: 3:1 в пользу «Знамя Труда»
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7 июня в Орехово-Зуево состоится матч 11-го тура Второй лиги Б между «Знаменем Труда» и «Строгино». Команды находятся на разных полюсах таблицы, но очный поединок обещает интригу: хозяева набрали идеальный ход и уверенно входят в топ-5, а гости пока ведут борьбу за выживание, несмотря на эпизодические успехи.

«Знамя Труда»

Команда из Орехово-Зуево переживает лучший отрезок сезона: пять побед подряд, 17 забитых голов и лишь один пропущенный. Подопечные тренера выстроили отличную балансировку между атакой и обороной: в последних пяти турах средняя результативность составляет 3.40 гола за игру при минимуме в защите – всего 0.20 пропущенного. В предыдущем матче «Знамя» разгромил «СКА-Хабаровск-2» со счeтом 3:0 на выезде, продемонстрировав как мобильную линию нападения, так и организованную игру в обороне.

«Строгино»

Столичный коллектив продолжает испытывать трудности. После 10 туров команда имеет 9 очков и занимает 12-е место. Последняя игра против «Динамо Брянск» закончилась домашним поражением 0:2. При этом в пяти последних матчах «Строгино» пропустил 12 мячей – в среднем 2.40 за игру, что говорит о системных проблемах в обороне.

Тем не менее, команда может быть опасна в атаке: в том же периоде она забила 6 голов, включая результативную победу над «СКА-Хабаровск-2» со счeтом 4:3. Лидером нападения остаeтся Рубен Торосян, на счету которого 3 мяча в 9 матчах.

Факты о командах

«Знамя Труда»

  • Победа в 5 последних матчах турнира
  • 17 голов за 5 последних игр – в среднем 3.40 за матч
  • Пропущен всего 1 мяч в 5 последних матчах – 0.20 в среднем
  • Забивает в каждом из последних 5 туров
  • Уверенная игра как дома, так и в гостях

«Строгино»

  • 9 очков в 10 турах – 12 место
  • 12 пропущенных мячей в последних 5 матчах – 2.40 в среднем
  • Пропускает в 6 матчах подряд
  • 6 голов за 5 последних матчей – 1.20 в среднем
  • Побед всего 2 за 10 туров

Личные встречи
9% (1)
27% (3)
64% (7)
11
Забитых мячей
21
1
В среднем за матч
1.91
3:2
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  2:3
Самая крупная ничья:  2:2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Знамя Труда
2 : 3
07.06.2025
Строгино
Россия. Кубок, 1/256 финала
Строгино
2 : 3
02.08.2023
Знамя Труда
Россия. Кубок, 1/128 финала
Знамя Труда
2 : 2
30.07.2018
Строгино
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 19 тур
Строгино
2 : 1
16.04.2017
Знамя Труда
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 7 тур
Знамя Труда
0 : 0
02.09.2016
Строгино
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 16 тур
Знамя Труда
2 : 3
21.10.2015
Строгино
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 2 тур
Строгино
0 : 0
28.07.2015
Знамя Труда
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 24 тур
Знамя Труда
1 : 2
30.04.2015
Строгино
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 10 тур
Строгино
3 : 0
11.09.2014
Знамя Труда
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 29 тур
Строгино
3 : 0
07.05.2014
Знамя Труда
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 7 тур
Знамя Труда
0 : 1
15.08.2013
Строгино
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Прогноз на матч «Знамя Труда» – «Строгино»

«Знамя Труда» имеет все шансы продолжить победную серию, особенно на фоне уязвимой обороны «Строгино». Учитывая, что хозяева стабильно забивают минимум дважды, а гости почти всегда пропускают, ставка на уверенную победу выглядит оправданной. Вероятен и вариант с тоталом больше – матч вполне может закончиться с крупным счeтом.

Прогноз на точный счeт: 3:1 в пользу «Знамя Труда».

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Знамя Труда» – коэффициент 1.80
  • Индивидуальный тотал «Знамя Труда» больше 2 – коэффициент 2.05
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.15
  • Точный счeт 3:1 – коэффициент 6.50

6.50
Точный счёт: 3:1 в пользу «Знамя Труда»
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Автор: Мещеряков Денис
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3 Строгино Знамя Труда
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