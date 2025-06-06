7 июня в Орехово-Зуево состоится матч 11-го тура Второй лиги Б между «Знаменем Труда» и «Строгино». Команды находятся на разных полюсах таблицы, но очный поединок обещает интригу: хозяева набрали идеальный ход и уверенно входят в топ-5, а гости пока ведут борьбу за выживание, несмотря на эпизодические успехи.
«Знамя Труда»
Команда из Орехово-Зуево переживает лучший отрезок сезона: пять побед подряд, 17 забитых голов и лишь один пропущенный. Подопечные тренера выстроили отличную балансировку между атакой и обороной: в последних пяти турах средняя результативность составляет 3.40 гола за игру при минимуме в защите – всего 0.20 пропущенного. В предыдущем матче «Знамя» разгромил «СКА-Хабаровск-2» со счeтом 3:0 на выезде, продемонстрировав как мобильную линию нападения, так и организованную игру в обороне.
«Строгино»
Столичный коллектив продолжает испытывать трудности. После 10 туров команда имеет 9 очков и занимает 12-е место. Последняя игра против «Динамо Брянск» закончилась домашним поражением 0:2. При этом в пяти последних матчах «Строгино» пропустил 12 мячей – в среднем 2.40 за игру, что говорит о системных проблемах в обороне.
Тем не менее, команда может быть опасна в атаке: в том же периоде она забила 6 голов, включая результативную победу над «СКА-Хабаровск-2» со счeтом 4:3. Лидером нападения остаeтся Рубен Торосян, на счету которого 3 мяча в 9 матчах.
Факты о командах
«Знамя Труда»
- Победа в 5 последних матчах турнира
- 17 голов за 5 последних игр – в среднем 3.40 за матч
- Пропущен всего 1 мяч в 5 последних матчах – 0.20 в среднем
- Забивает в каждом из последних 5 туров
- Уверенная игра как дома, так и в гостях
«Строгино»
- 9 очков в 10 турах – 12 место
- 12 пропущенных мячей в последних 5 матчах – 2.40 в среднем
- Пропускает в 6 матчах подряд
- 6 голов за 5 последних матчей – 1.20 в среднем
- Побед всего 2 за 10 туров
Прогноз на матч «Знамя Труда» – «Строгино»
«Знамя Труда» имеет все шансы продолжить победную серию, особенно на фоне уязвимой обороны «Строгино». Учитывая, что хозяева стабильно забивают минимум дважды, а гости почти всегда пропускают, ставка на уверенную победу выглядит оправданной. Вероятен и вариант с тоталом больше – матч вполне может закончиться с крупным счeтом.
Прогноз на точный счeт: 3:1 в пользу «Знамя Труда».
Рекомендованные ставки:
- Победа «Знамя Труда» – коэффициент 1.80
- Индивидуальный тотал «Знамя Труда» больше 2 – коэффициент 2.05
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.15
- Точный счeт 3:1 – коэффициент 6.50