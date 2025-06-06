7 июня в Орехово-Зуево состоится матч 11-го тура Второй лиги Б между «Знаменем Труда» и «Строгино». Команды находятся на разных полюсах таблицы, но очный поединок обещает интригу: хозяева набрали идеальный ход и уверенно входят в топ-5, а гости пока ведут борьбу за выживание, несмотря на эпизодические успехи.

«Знамя Труда»

Команда из Орехово-Зуево переживает лучший отрезок сезона: пять побед подряд, 17 забитых голов и лишь один пропущенный. Подопечные тренера выстроили отличную балансировку между атакой и обороной: в последних пяти турах средняя результативность составляет 3.40 гола за игру при минимуме в защите – всего 0.20 пропущенного. В предыдущем матче «Знамя» разгромил «СКА-Хабаровск-2» со счeтом 3:0 на выезде, продемонстрировав как мобильную линию нападения, так и организованную игру в обороне.

«Строгино»

Столичный коллектив продолжает испытывать трудности. После 10 туров команда имеет 9 очков и занимает 12-е место. Последняя игра против «Динамо Брянск» закончилась домашним поражением 0:2. При этом в пяти последних матчах «Строгино» пропустил 12 мячей – в среднем 2.40 за игру, что говорит о системных проблемах в обороне.

Тем не менее, команда может быть опасна в атаке: в том же периоде она забила 6 голов, включая результативную победу над «СКА-Хабаровск-2» со счeтом 4:3. Лидером нападения остаeтся Рубен Торосян, на счету которого 3 мяча в 9 матчах.

Факты о командах

«Знамя Труда»

Победа в 5 последних матчах турнира

17 голов за 5 последних игр – в среднем 3.40 за матч

Пропущен всего 1 мяч в 5 последних матчах – 0.20 в среднем

Забивает в каждом из последних 5 туров

Уверенная игра как дома, так и в гостях

«Строгино»

9 очков в 10 турах – 12 место

12 пропущенных мячей в последних 5 матчах – 2.40 в среднем

Пропускает в 6 матчах подряд

6 голов за 5 последних матчей – 1.20 в среднем

Побед всего 2 за 10 туров

Личные встречи 9% (1) 27% (3) 64% (7) 11 Забитых мячей 21 1 В среднем за матч 1.91 3:2 Крупнейшая победа 3:0 Самый результативный матч: 2:3 Самая крупная ничья: 2:2 Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур Знамя Труда 2 : 3 Строгино Россия. Кубок, 1/256 финала Строгино 2 : 3 Знамя Труда Россия. Кубок, 1/128 финала Знамя Труда 2 : 2 Строгино Россия. ПФЛ. Зона Запад, 19 тур Строгино 2 : 1 Знамя Труда Россия. ПФЛ. Зона Запад, 7 тур Знамя Труда 0 : 0 Строгино Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 16 тур Знамя Труда 2 : 3 Строгино Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 2 тур Строгино 0 : 0 Знамя Труда Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 24 тур Знамя Труда 1 : 2 Строгино Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 10 тур Строгино 3 : 0 Знамя Труда Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 29 тур Строгино 3 : 0 Знамя Труда Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 7 тур Знамя Труда 0 : 1 Строгино

Прогноз на матч «Знамя Труда» – «Строгино»

«Знамя Труда» имеет все шансы продолжить победную серию, особенно на фоне уязвимой обороны «Строгино». Учитывая, что хозяева стабильно забивают минимум дважды, а гости почти всегда пропускают, ставка на уверенную победу выглядит оправданной. Вероятен и вариант с тоталом больше – матч вполне может закончиться с крупным счeтом.

Прогноз на точный счeт: 3:1 в пользу «Знамя Труда».

Рекомендованные ставки: