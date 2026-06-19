ЧМ-2026. Мексика обыграла Южную Корею (1:0) и вышла в плей-офф

Мексика победила Южную Корею со счетом 1:0 в матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2026.
Игра прошла в Сапопане.
Единственный гол на 50-й минуте забил Луис Ромо.
Полузащитник «Динамо» и сборной Мексики Луис Чавес остался в запасе. Защитник Сесар Монтес пропустил матч из-за дисквалификации.
Мексика набрала 6 очков по итогам двух туров в группе A и первой среди участников ЧМ гарантировала себе выход в 1/16 финала. У Южной Кореи на счету 3 очка, у Чехии и ЮАР – по 1.
Чемпионат мира. Группа A. 2 тур
Мексика - Южная Корея - 1:0 (0:0)Таблица турнира Календарь турнира
Гол: 1:0 - Л. Ромо, 50.
Источник: «Бомбардир»