ЧМ-2026. Мексика обыграла Южную Корею (1:0) и вышла в плей-офф

Мексика победила Южную Корею со счетом 1:0 в матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2026.

Игра прошла в Сапопане.

Единственный гол на 50-й минуте забил Луис Ромо.

Полузащитник «Динамо» и сборной Мексики Луис Чавес остался в запасе. Защитник Сесар Монтес пропустил матч из-за дисквалификации.

Мексика набрала 6 очков по итогам двух туров в группе A и первой среди участников ЧМ гарантировала себе выход в 1/16 финала. У Южной Кореи на счету 3 очка, у Чехии и ЮАР – по 1.