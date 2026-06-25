Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • ЮАР – Южная Корея: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 июня 2026

ЮАР – Южная Корея: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 июня 2026

25 июня, 02:50
ЮАР
25.06.2026, четверг, 04:00
Чемпионат мира, группа A, 3 тур
1 : 0
Завершен
Южная Корея
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЮАР
1
Ронвен Уильямс
(К) ВР
6
Обри Модиба
ЛЗ
21
Име Окон
ЦЗ
14
Мбекезели Мбокази
ЦЗ
20
Хулисо Мудау
ПЗ
12
Тапело Масеко
ЛВ
5
Таленте Мбата
ЦП
13
Яя Ситхоле
ЦП
7
Освин Апполлис
АП
10
Релебохиле Мофокенг
ЛФ
99
Эвиденс Макгопа
ЦФ
Главный тренер
Уго Броос
Южная Корея
1
Ким Сын-Гю
ВР
13
Тхэ-Сок Ли
ЛЗ
2
Хан-Бом Ли
ЦЗ
4
Ким Мин-Джэ
(К) ЦЗ
9
Ли Ги-Хёк
ЦЗ
22
Ен-Во Соль
ПЗ
6
Хван Ин Бом
ЦП
8
Пэк Сын Хо
ЦП
19
Ли Кан Ин
АП
18
Хен-Гю О
ЦФ
11
Хи-Чан Хванг
ЦФ
Главный тренер
Хон Мюн-Бо
ЮАР
22
Рикардо Госс
ВР
16
Сифо Чейн
ВР
26
Брэдли Кросс
ЛЗ
18
Самукело Кабини
ЛАЗ
3
Хулумани Ндамане
ЦЗ
19
Нкосинати Сибиси
ЦЗ
24
Олвету Маханья
ЦЗ
2
Табанг Матулуди
ПЗ
25
Камогело Себелебеле
ПЗ
23
Джейден Адамс
АП
8
Тшепанг Мореми
ЛФ
9
Лайл Фостер
ЦФ
15
Икраам Рейнерс
ЦФ
Южная Корея
12
Бом-Гын Сон
ВР
21
Чо Хен У
ВР
24
Джин Гю Ким
ЦЗ
5
Ким Тхэ-Хен
ЦЗ
28
Чо Ви-Дже
ЦЗ
15
Ким Мун-Хван
ПЗ
16
Джин-Себ Пак
ОП
23
Йенс Кастроп
ЦП
14
Дон-Ген Ли
АП
10
Ли Джэ Сон
АП
27
Джун-Хо Ба
АП
20
Хен-Джун Ян
ПВ
17
Джи-Сон Ом
ЛФ
9
Ге-Сон Чо
ЦФ
7
Хын-Мин Сон
ЦФ
4-2-2-2
1
Уильямс
6
Модиба
21
Окон
14
Мбокази
20
Мудау
5
Мбата
13
Ситхоле
12
Масеко
7
Апполлис
10
Мофокенг
99
Макгопа
3-2-2-1-2
1
Ким Сын-Гю
2
Ли
4
Мин-Джэ
9
Ги-Хёк
22
Соль
13
Ли
6
Ин Бом
8
Сын Хо
19
Кан Ин
11
Хванг
18
О
10
Мофокенг
23
Адамс
23
Адамс
10
Мофокенг
7
Апполлис
8
Мореми
8
Мореми
7
Апполлис
12
Масеко
15
Рейнерс
15
Рейнерс
12
Масеко
8
Сын Хо
24
Ким
24
Ким
8
Сын Хо
4
Мин-Джэ
16
Пак
16
Пак
4
Мин-Джэ
13
Ли
23
Кастроп
23
Кастроп
13
Ли
18
О
9
Чо
9
Чо
18
О
11
Хванг
7
Сон
7
Сон
11
Хванг
Остались в запасе
ЮАР
Южная Корея
22
Рикардо Госс
ВР
16
Сифо Чейн
ВР
26
Брэдли Кросс
ЛЗ
18
Самукело Кабини
ЛАЗ
3
Хулумани Ндамане
ЦЗ
19
Нкосинати Сибиси
ЦЗ
24
Олвету Маханья
ЦЗ
2
Табанг Матулуди
ПЗ
25
Камогело Себелебеле
ПЗ
9
Лайл Фостер
ЦФ
Главный тренер
Уго Броос
12
Бом-Гын Сон
ВР
21
Чо Хен У
ВР
5
Ким Тхэ-Хен
ЦЗ
28
Чо Ви-Дже
ЦЗ
15
Ким Мун-Хван
ПЗ
14
Дон-Ген Ли
АП
10
Ли Джэ Сон
АП
27
Джун-Хо Ба
АП
20
Хен-Джун Ян
ПВ
17
Джи-Сон Ом
ЛФ
Главный тренер
Хон Мюн-Бо
Остались в запасе
22
Рикардо Госс
ВР
16
Сифо Чейн
ВР
26
Брэдли Кросс
ЛЗ
18
Самукело Кабини
ЛАЗ
3
Хулумани Ндамане
ЦЗ
19
Нкосинати Сибиси
ЦЗ
24
Олвету Маханья
ЦЗ
2
Табанг Матулуди
ПЗ
25
Камогело Себелебеле
ПЗ
9
Лайл Фостер
ЦФ
Остались в запасе
12
Бом-Гын Сон
ВР
21
Чо Хен У
ВР
5
Ким Тхэ-Хен
ЦЗ
28
Чо Ви-Дже
ЦЗ
15
Ким Мун-Хван
ПЗ
14
Дон-Ген Ли
АП
10
Ли Джэ Сон
АП
27
Джун-Хо Ба
АП
20
Хен-Джун Ян
ПВ
17
Джи-Сон Ом
ЛФ
Главный тренер
Уго Броос
Главный тренер
Хон Мюн-Бо
Статистика матча ЮАР - Южная Корея
1
1
Всего ударов по воротам
13
8
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
32
68
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
6
Нарушения
7
9
Офсайды
3
0
Количество передач
340
719
Сейвы
2
3
Точность передач %
81
89
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
5
5
Удары из-за пределов штрафной
8
3
xG (ожидаемые голы)
1.16
0.9
xGP (предотвращенные голы)
-0.5
-0.5

Смотреть прямую трансляцию ЮАР против Южной Кореи, 3-й тур Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 июня в 04:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча ЮАР – Южная Корея

Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Южная Корея ЮАР
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Геркус назвал ответственного за результаты «Локомотива»: «Посмотрим, что он скажет»
19:42
1
Галактионов ответил на вопрос об уходе из «Локомотива» после матча с «Рубином»
19:19
1
Смородская назвала виновного в неудачах «Локомотива»: «Полностью его вина»
18:53
4
Вратарь «Андорры» хочет завершить карьеру в 25 лет после гибели футболиста «Тенерифе»
18:36
2
Бывший защитник «Спартака» сравнил цены в России и Европе: «Стало все дорого»
18:24
1
Жезуш – об уходе Роналду из сборной Португалии: «Мое имя всегда будет с этим ассоциироваться»
18:18
3
Мостовой: «Кто такой Галактионов, вот скажите мне?»
17:43
17
Директор «Локомотива» словами из песни Высоцкого ответил на ситуацию в клубе
17:26
5
Известен новый капитан сборной Португалии после ухода Роналду
16:45
Смородская выступила против назначения Евсеева в «Локомотив»
16:26
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+