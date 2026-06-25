Составы команд
ЮАР
ЮАР
4-2-2-2
1
Уильямс
6
Модиба
21
Окон
14
Мбокази
20
Мудау
5
Мбата
13
Ситхоле
12
Масеко
7
Апполлис
10
Мофокенг
99
Макгопа
3-2-2-1-2
1
Ким Сын-Гю
2
Ли
4
Мин-Джэ
9
Ги-Хёк
22
Соль
13
Ли
6
Ин Бом
8
Сын Хо
19
Кан Ин
11
Хванг
18
О
10
Мофокенг
23
Адамс
23
Адамс
10
Мофокенг
7
Апполлис
8
Мореми
8
Мореми
7
Апполлис
12
Масеко
15
Рейнерс
15
Рейнерс
12
Масеко
8
Сын Хо
24
Ким
24
Ким
8
Сын Хо
4
Мин-Джэ
16
Пак
16
Пак
4
Мин-Джэ
13
Ли
23
Кастроп
23
Кастроп
13
Ли
18
О
9
Чо
9
Чо
18
О
11
Хванг
7
Сон
7
Сон
11
Хванг
Остались в запасе
ЮАР
Южная Корея
22
Рикардо Госс
ВР
16
Сифо Чейн
ВР
26
Брэдли Кросс
ЛЗ
18
Самукело Кабини
ЛАЗ
3
Хулумани Ндамане
ЦЗ
19
Нкосинати Сибиси
ЦЗ
24
Олвету Маханья
ЦЗ
2
Табанг Матулуди
ПЗ
25
Камогело Себелебеле
ПЗ
9
Лайл Фостер
ЦФ
Главный тренер
Уго Броос
12
Бом-Гын Сон
ВР
21
Чо Хен У
ВР
5
Ким Тхэ-Хен
ЦЗ
28
Чо Ви-Дже
ЦЗ
15
Ким Мун-Хван
ПЗ
14
Дон-Ген Ли
АП
10
Ли Джэ Сон
АП
27
Джун-Хо Ба
АП
20
Хен-Джун Ян
ПВ
17
Джи-Сон Ом
ЛФ
Главный тренер
Хон Мюн-Бо
Остались в запасе
22
Рикардо Госс
ВР
16
Сифо Чейн
ВР
26
Брэдли Кросс
ЛЗ
18
Самукело Кабини
ЛАЗ
3
Хулумани Ндамане
ЦЗ
19
Нкосинати Сибиси
ЦЗ
24
Олвету Маханья
ЦЗ
2
Табанг Матулуди
ПЗ
25
Камогело Себелебеле
ПЗ
9
Лайл Фостер
ЦФ
Остались в запасе
12
Бом-Гын Сон
ВР
21
Чо Хен У
ВР
5
Ким Тхэ-Хен
ЦЗ
28
Чо Ви-Дже
ЦЗ
15
Ким Мун-Хван
ПЗ
14
Дон-Ген Ли
АП
10
Ли Джэ Сон
АП
27
Джун-Хо Ба
АП
20
Хен-Джун Ян
ПВ
17
Джи-Сон Ом
ЛФ
Главный тренер
Уго Броос
Главный тренер
Хон Мюн-Бо
Статистика матча ЮАР - Южная Корея
1
1
Всего ударов по воротам
13
8
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
32
68
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
6
Нарушения
7
9
Офсайды
3
0
Количество передач
340
719
Сейвы
2
3
Точность передач %
81
89
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
5
5
Удары из-за пределов штрафной
8
3
xG (ожидаемые голы)
1.16
0.9
xGP (предотвращенные голы)
-0.5
-0.5
Смотреть прямую трансляцию ЮАР против Южной Кореи, 3-й тур Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 июня в 04:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча ЮАР – Южная Корея
- Матч можно посмотреть в сервисе «Кинопоиск».
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Источник: «Бомбардир»