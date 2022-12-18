- 27 февраля
- 12:57 Клинсманн – новый главный тренер сборной Южной Кореи
- 18 декабря 2022
- 06:46 Кучаев объяснил, почему болел за Южную Корею на ЧМ-2022 2
- 12 декабря 2022
- 17:55 Форвард Южной Кореи раскрыл подробности стычки с Роналду, уходившим на замену 1
- 9 декабря 2022
- 17:38 Карпин оценил выступление азиатских сборных на ЧМ-2022 1
- 09:54 В Северной Корее показали один матч сборной Южной Кореи на ЧМ-2022 3
- 7 декабря 2022
- 21:06 «Настоящий спектакль». Газзаев назвал лучший матч 1/8 финала ЧМ-2022
- 6 декабря 2022
- 15:33 «Он должен уважать это». Пакета ответил на претензии Роя Кина по поводу бразильских танцев 2
- 14:47 Вагнер Лав высказался о матче Хорватия – Бразилия в 1/4 финала ЧМ-2022
- 14:23 Бенту объявил об уходе с поста главного тренера сборной Южной Кореи 1
- 14:14 Рафинья ответил на критику Роя Кина в адрес бразильских футболистов
- 09:41 Винисиус: «Надеюсь, Бразилия продолжит танцевать до финала и выиграет ЧМ для Пеле»
- 09:18 Винисиус – самый молодой игрок сборной Бразилии после Неймара, забивший на ЧМ 1
- 08:59 Бышовец: «Хиддинку досталась Южная Корея, которую строил я. Эта сборная стала 4-й на ЧМ-2002» 7
- 08:53 Фото Тите объяснил свой «танец голубя» после гола Бразилии в матче с Южной Кореей 2
- 08:36 Пеле прокомментировал разгромную победу Бразилии над Южной Кореей
- 01:55 Текст У Бразилии на ЧМ-2022 сыграли все футболисты из заявки: последним был кипер, который поспорил с женой, что не появится в Катаре 2
- 01:47 Фото Назван лучший игрок матча Бразилия – Южная Корея 1
- 01:35 Рой Кин раскритиковал поведение бразильских футболистов в матче с Южной Кореей 18
- 01:17 «Я плакал всю ночь»: Неймар рассказал о переживаниях после травмы на ЧМ-2022 1
- 00:44 Сборная Бразилии во 2-й раз в истории забила 4 гола за тайм в матче ЧМ
- 00:37 Тиаго Силва установил рекорд чемпионата мира
- 00:33 Фото 61-летний Тите исполнил с Ришарлисоном «танец голубя» после гола Южной Корее 1