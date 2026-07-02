В пятницу, 3 июля, пройдут три матча 1/16 финала. Португалия встретится с Хорватией, Швейцария сыграет с Алжиром, а Австралия сразится с Египтом. Трансляции – на «Кинопоиске» и каналах субхолдинга «Матч».
3 июля, пятница
Португалия – Хорватия
- Начало матча: 2:00
- 1/16 финала
- Стадион: «БМО Филд» (Торонто)
- Трансляция: «Кинопоиск»
Швейцария – Алжир
- Начало матча: 6:00
- 1/16 финала
- Стадион: «Би-Си Плэйс» (Ванкувер)
- Трансляция: «Матч ТВ», «Матч Премьер», «Матч! Футбол 1»
Австралия – Египет
- Начало матча: 21:00
- 1/16 финала
- Стадион: «AT&T Стэдиум» (Арлингтон)
- Трансляция: «Матч ТВ», «Матч Премьер», «Матч! Футбол 1»
Источник: «Бомбардир»