В пятницу, 3 июля, пройдут три матча 1/16 финала. Португалия встретится с Хорватией, Швейцария сыграет с Алжиром, а Австралия сразится с Египтом. Трансляции – на «Кинопоиске» и каналах субхолдинга «Матч».

3 июля, пятница

Португалия – Хорватия

Начало матча: 2:00

1/16 финала

Стадион: «БМО Филд» (Торонто)

Трансляция: «Кинопоиск»

Швейцария – Алжир

Начало матча: 6:00

1/16 финала

Стадион: «Би-Си Плэйс» (Ванкувер)

Трансляция: «Матч ТВ», «Матч Премьер», «Матч! Футбол 1»

Австралия – Египет