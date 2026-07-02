Почеттино прокомментировал выход США в 1/8 финала ЧМ-2026

Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино дал комментарий после матча с Боснией и Герцеговиной.

США победили в 1/16 финала чемпионата мира-2026 со счетом 2:0.

Голы забили Фоларин Балогун и Малик Тилльман.

В следующем раунде американцы сыграют с Бельгией.

«Я очень горд. Игроки заслужили этот результат. То, как мы боролись с очень хорошей, сильной командой, впечатляет.

Я горжусь всеми своими футболистами и персоналом, а болельщики сегодня снова оказали большую поддержку. Это было необычное переживание», – приводит слова Почеттино Bleacher Report.