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  • Англия – ДР Конго: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 июля 2026

Англия – ДР Конго: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 июля 2026

1 июля, 17:50
Англия
01.07.2026, среда, 19:00
Чемпионат мира, 1/16 финала
2 : 1
Завершен
ДР Конго
75' Г. Кейн 86' Г. Кейн
7' Б. Сипенга
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Англия
1
Джордан Пикфорд
ВР
2
Эзри Конса
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
24
Джед Спенс
ПЗ
4
Деклан Райс
ОП
10
Джуд Беллингем
ЦП
8
Эллиот Андерсон
АП
3
Нико О'Райли
АП
11
Маркус Рэшфорд
ЛВ
20
Нони Мадуэке
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
ДР Конго
1
Лионель М'Паси
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
22
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
14
Ноа Садики
ЦЗ
2
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
6
Нгал'айель Мукау
ОП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
7
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
20
Йоанн Висса
ЛВ
9
Брайан Сипенга
ЛФ
Главный тренер
Себастьен Десабр
Англия
23
Джеймс Траффорд
ВР
13
Дин Хендерсон
ВР
15
Дэн Берн
ЦЗ
26
Джарел Куанса
ЦЗ
5
Джон Стоунз
ЦЗ
12
Трево Чалоба
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
16
Кобби Мэйну
ЦП
21
Эберечи Эзе
АП
17
Морган Роджерс
ЛВ
18
Энтони Гордон
ЛВ
7
Букайо Сака
ПВ
19
Олли Уоткинс
ЦФ
22
Айван Тони
ЦФ
ДР Конго
21
Маттьё Эполо
ВР
16
Тимоти Фаюлу
ВР
12
Жорис Кайембе
ЛЗ
5
Дилан Батубинсика
ЦЗ
3
Стив Капуади
ЦЗ
24
Гедеон Калюлю
ПЗ
18
Чарльз Пикель
ОП
25
Эдо Кайембе
ОП
15
Аарон Тшибола
ЦП
11
Гаэль Какута
АП
10
Тео Бонгонда
ПВ
19
Фистон Майеле
ЦФ
17
Седрик Бакамбу
ЦФ
23
Симон Банза
ЦФ
13
Мешак Элиа
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Пикфорд
2
Конса
6
Гехи
24
Спенс
4
Райс
10
Беллингем
11
Рэшфорд
3
О'Райли
20
Мадуэке
9
Кейн
8
Андерсон
3-3-1-2-1
1
М'Паси
22
Мбемба
4
Туанзебе
14
Садики
2
Ван-Биссака
6
Мукау
26
Масуаку
8
Мутуссами
7
Мбюкю
20
Висса
9
Сипенга
4
Райс
5
Стоунз
5
Стоунз
4
Райс
24
Спенс
21
Эзе
21
Эзе
24
Спенс
20
Мадуэке
18
Гордон
18
Гордон
20
Мадуэке
11
Рэшфорд
7
Сака
7
Сака
11
Рэшфорд
26
Масуаку
12
Кайембе
12
Кайембе
26
Масуаку
6
Мукау
25
Кайембе
25
Кайембе
6
Мукау
9
Сипенга
10
Бонгонда
10
Бонгонда
9
Сипенга
20
Висса
19
Майеле
19
Майеле
20
Висса
7
Мбюкю
13
Элиа
13
Элиа
7
Мбюкю
Остались в запасе
Англия
ДР Конго
23
Джеймс Траффорд
ВР
13
Дин Хендерсон
ВР
15
Дэн Берн
ЦЗ
26
Джарел Куанса
ЦЗ
12
Трево Чалоба
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
16
Кобби Мэйну
ЦП
17
Морган Роджерс
ЛВ
19
Олли Уоткинс
ЦФ
22
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
21
Маттьё Эполо
ВР
16
Тимоти Фаюлу
ВР
5
Дилан Батубинсика
ЦЗ
3
Стив Капуади
ЦЗ
24
Гедеон Калюлю
ПЗ
18
Чарльз Пикель
ОП
15
Аарон Тшибола
ЦП
11
Гаэль Какута
АП
17
Седрик Бакамбу
ЦФ
23
Симон Банза
ЦФ
Главный тренер
Себастьен Десабр
Остались в запасе
23
Джеймс Траффорд
ВР
13
Дин Хендерсон
ВР
15
Дэн Берн
ЦЗ
26
Джарел Куанса
ЦЗ
12
Трево Чалоба
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
16
Кобби Мэйну
ЦП
17
Морган Роджерс
ЛВ
19
Олли Уоткинс
ЦФ
22
Айван Тони
ЦФ
Остались в запасе
21
Маттьё Эполо
ВР
16
Тимоти Фаюлу
ВР
5
Дилан Батубинсика
ЦЗ
3
Стив Капуади
ЦЗ
24
Гедеон Калюлю
ПЗ
18
Чарльз Пикель
ОП
15
Аарон Тшибола
ЦП
11
Гаэль Какута
АП
17
Седрик Бакамбу
ЦФ
23
Симон Банза
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Себастьен Десабр
Статистика матча Англия - ДР Конго
1
1
Всего ударов по воротам
16
7
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
3
Нарушения
10
12
Офсайды
0
4
Количество передач
517
365
Сейвы
1
5
Точность передач %
90
81
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
13
2
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
2.04
0.8
xGP (предотвращенные голы)
-0.04
-0.04

Смотреть прямую трансляцию Англия против ДР Конго, 1/16 финала Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 июля в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Англия – ДР Конго

Англия – ДР Конго: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 июля 2026

Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира ДР Конго Англия
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