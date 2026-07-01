Всего ударов по воротам

Смотреть прямую трансляцию Англия против ДР Конго, 1/16 финала Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 июля в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Англия – ДР Конго