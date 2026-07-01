01.07.2026, среда, 19:00
Чемпионат мира, 1/16 финала
Чемпионат мира, 1/16 финала
2 : 1
Завершен
Составы команд
Англия
Англия
3-1-1-3-2
1
Пикфорд
2
Конса
6
Гехи
24
Спенс
4
Райс
10
Беллингем
11
Рэшфорд
3
О'Райли
20
Мадуэке
9
Кейн
8
Андерсон
3-3-1-2-1
1
М'Паси
22
Мбемба
4
Туанзебе
14
Садики
2
Ван-Биссака
6
Мукау
26
Масуаку
8
Мутуссами
7
Мбюкю
20
Висса
9
Сипенга
4
Райс
5
Стоунз
5
Стоунз
4
Райс
24
Спенс
21
Эзе
21
Эзе
24
Спенс
20
Мадуэке
18
Гордон
18
Гордон
20
Мадуэке
11
Рэшфорд
7
Сака
7
Сака
11
Рэшфорд
26
Масуаку
12
Кайембе
12
Кайембе
26
Масуаку
6
Мукау
25
Кайембе
25
Кайембе
6
Мукау
9
Сипенга
10
Бонгонда
10
Бонгонда
9
Сипенга
20
Висса
19
Майеле
19
Майеле
20
Висса
7
Мбюкю
13
Элиа
13
Элиа
7
Мбюкю
Остались в запасе
Англия
ДР Конго
23
Джеймс Траффорд
ВР
13
Дин Хендерсон
ВР
15
Дэн Берн
ЦЗ
26
Джарел Куанса
ЦЗ
12
Трево Чалоба
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
16
Кобби Мэйну
ЦП
17
Морган Роджерс
ЛВ
19
Олли Уоткинс
ЦФ
22
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
21
Маттьё Эполо
ВР
16
Тимоти Фаюлу
ВР
5
Дилан Батубинсика
ЦЗ
3
Стив Капуади
ЦЗ
24
Гедеон Калюлю
ПЗ
18
Чарльз Пикель
ОП
15
Аарон Тшибола
ЦП
11
Гаэль Какута
АП
17
Седрик Бакамбу
ЦФ
23
Симон Банза
ЦФ
Главный тренер
Себастьен Десабр
Остались в запасе
23
Джеймс Траффорд
ВР
13
Дин Хендерсон
ВР
15
Дэн Берн
ЦЗ
26
Джарел Куанса
ЦЗ
12
Трево Чалоба
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
16
Кобби Мэйну
ЦП
17
Морган Роджерс
ЛВ
19
Олли Уоткинс
ЦФ
22
Айван Тони
ЦФ
Остались в запасе
21
Маттьё Эполо
ВР
16
Тимоти Фаюлу
ВР
5
Дилан Батубинсика
ЦЗ
3
Стив Капуади
ЦЗ
24
Гедеон Калюлю
ПЗ
18
Чарльз Пикель
ОП
15
Аарон Тшибола
ЦП
11
Гаэль Какута
АП
17
Седрик Бакамбу
ЦФ
23
Симон Банза
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Себастьен Десабр
Статистика матча Англия - ДР Конго
1
1
Всего ударов по воротам
16
7
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
3
Нарушения
10
12
Офсайды
0
4
Количество передач
517
365
Сейвы
1
5
Точность передач %
90
81
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
13
2
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
2.04
0.8
xGP (предотвращенные голы)
-0.04
-0.04
Смотреть прямую трансляцию Англия против ДР Конго, 1/16 финала Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 июля в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Англия – ДР Конго
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»