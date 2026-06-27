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ДР Конго – Узбекистан: кто победит в матче 3 тура Чемпионата мира 2026

27 июня 2026 8:29
ДР Конго - Узбекистан
28 июн. 2026, воскресенье 02:30 | Чемпионат мира, группа K, 3 тур
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2.18
Победа ДР Конго с форой (-1)
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Матч третьего тура группового этапа Чемпионата мира между ДР Конго и Узбекистаном пройдет 28 июня 2026 года в Атланте на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум». Обе команды уже потеряли шансы на выход в плей-офф, но для них этот матч станет возможностью завершить турнир на положительной ноте. ДР Конго имеет одно очко после ничьей с Португалией и поражения от Колумбии, а Узбекистан потерпел два разгромных поражения от Колумбии и Португалии. Кто же сможет одержать первую победу на турнире и покинуть чемпионат с поднятой головой?

Кто победит в матче

Сборная ДР Конго подходит к игре с невысокой, но стабильной результативностью: три гола в пяти последних матчах (в среднем 0,6 за игру) и четыре пропущенных (0,8). Команда сыграла вничью с Португалией (1:1) и уступила Колумбии (0:1), а также показала следующие результаты в товарищеских матчах: поражение от Чили (1:2), ничья с Данией (0:0) и победа над Ямайкой (1:0). Конголезцы действуют организованно в обороне и редко пропускают больше одного гола за матч, что против слабой атаки Узбекистана может стать решающим преимуществом.

Сборная Узбекистана подходит к игре с катастрофической статистикой: два гола в пяти последних матчах (в среднем 0,4 за игру) и 12 пропущенных (2,4). Команда потерпела разгромные поражения от Португалии (0:5) и Колумбии (1:3), а также проиграла Нидерландам (1:2) и Канаде (0:2), одержав лишь победу над Габоном (3:1) и выиграв по пенальти у Венесуэлы. Узбекистан не показывает ни атакующей мощи, ни надежности в обороне, что делает их одними из самых слабых команд турнира. В этом матче им будет крайне сложно создать моменты и сдержать даже не самую мощную атаку ДР Конго.

Итоговый вывод: ДР Конго превосходит Узбекистан в организации игры и надежности обороны, тогда как узбекистанцы не могут найти свою игру и регулярно пропускают. Учитывая, что обе команды уже потеряли шансы на выход из группы, ДР Конго выглядит предпочтительнее за счет более дисциплинированной игры. Наш прогноз – победа ДР Конго.

Форма и история личных встреч

ДР Конго пропускает в среднем менее гола за матч и умеет играть вторым номером, тогда как Узбекистан пропускает в среднем 2,4 гола и не показывает достаточной эффективности в атаке. Ранее сборные не встречались, поэтому этот матч станет первой очной проверкой, однако текущая форма и класс конголезцев дают им явное преимущество.

Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
ДР Конго
0
Лионель Мпаси
ВР
0
Артюр Масуаку
ЛЗ
22
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
3
Стив Капуади
ЦЗ
2
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
6
Нгал'айель Мукау
ЦП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
25
Эдо Кайембе
ЦП
17
Седрик Бакамбу
ЦФ
20
Йоанн Висса
ЦФ
Главный тренер
Себастьен Десабр
Узбекистан
0
Абдувохид Неъматов
ВР
2
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
0
Абдулло Абдуллоев
ЦЗ
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
13
Шерзод Насруллаев
ЛП
0
Одилжон Хамробеков
ЦП
7
Отабек Шукуров
ЦП
0
Азизжон Ганиев
ЦП
22
Аббосбек Файзуллаев
ЦП
0
Бехрузджон Каримов
ПП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Фабио Каннаваро
3-2-3-2
0
Мпаси
22
Мбемба
4
Туанзебе
3
Капуади
0
Масуаку
2
Ван-Биссака
6
Мукау
8
Мутуссами
25
Кайембе
20
Висса
17
Бакамбу
3-5-1-1
0
Неъматов
2
Хусанов
0
Абдуллоев
5
Ашурматов
0
Каримов
7
Шукуров
0
Ганиев
22
Файзуллаев
13
Насруллаев
0
Хамробеков
14
Шомуродов
Остались в запасе
ДР Конго
Узбекистан
Главный тренер
Себастьен Десабр
Главный тренер
Фабио Каннаваро
Главный тренер
Себастьен Десабр
Главный тренер
Фабио Каннаваро

Прогноз на победителя

ДР Конго имеет более организованную игру и надежную оборону, тогда как Узбекистан пропускает в среднем более двух голов за матч и испытывает серьезные проблемы в атаке. Учитывая разницу в классе и стабильность конголезцев, победа ДР Конго с разницей минимум в один мяч выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа ДР Конго с форой (-1) с коэффициентом 2.18. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч третьего тура группового этапа между ДР Конго и Узбекистаном состоится 28 июня 2026 года в Атланте на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» и начнется в 02:30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на каналах «Матч ТВ», «МАТЧ! Премьер» и «МАТЧ! Футбол 1».

ДР Конго – Узбекистан: кто победит в матче 3 тура Чемпионата мира 2026

2.18
Победа ДР Конго с форой (-1)
Сделать ставку
Автор: Воронцов Егор
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