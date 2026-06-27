Матч третьего тура группового этапа Чемпионата мира между ДР Конго и Узбекистаном пройдет 28 июня 2026 года в Атланте на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум». Обе команды уже потеряли шансы на выход в плей-офф, но для них этот матч станет возможностью завершить турнир на положительной ноте. ДР Конго имеет одно очко после ничьей с Португалией и поражения от Колумбии, а Узбекистан потерпел два разгромных поражения от Колумбии и Португалии. Кто же сможет одержать первую победу на турнире и покинуть чемпионат с поднятой головой?

Кто победит в матче

Сборная ДР Конго подходит к игре с невысокой, но стабильной результативностью: три гола в пяти последних матчах (в среднем 0,6 за игру) и четыре пропущенных (0,8). Команда сыграла вничью с Португалией (1:1) и уступила Колумбии (0:1), а также показала следующие результаты в товарищеских матчах: поражение от Чили (1:2), ничья с Данией (0:0) и победа над Ямайкой (1:0). Конголезцы действуют организованно в обороне и редко пропускают больше одного гола за матч, что против слабой атаки Узбекистана может стать решающим преимуществом.

Сборная Узбекистана подходит к игре с катастрофической статистикой: два гола в пяти последних матчах (в среднем 0,4 за игру) и 12 пропущенных (2,4). Команда потерпела разгромные поражения от Португалии (0:5) и Колумбии (1:3), а также проиграла Нидерландам (1:2) и Канаде (0:2), одержав лишь победу над Габоном (3:1) и выиграв по пенальти у Венесуэлы. Узбекистан не показывает ни атакующей мощи, ни надежности в обороне, что делает их одними из самых слабых команд турнира. В этом матче им будет крайне сложно создать моменты и сдержать даже не самую мощную атаку ДР Конго.

Итоговый вывод: ДР Конго превосходит Узбекистан в организации игры и надежности обороны, тогда как узбекистанцы не могут найти свою игру и регулярно пропускают. Учитывая, что обе команды уже потеряли шансы на выход из группы, ДР Конго выглядит предпочтительнее за счет более дисциплинированной игры. Наш прогноз – победа ДР Конго.

Форма и история личных встреч

ДР Конго пропускает в среднем менее гола за матч и умеет играть вторым номером, тогда как Узбекистан пропускает в среднем 2,4 гола и не показывает достаточной эффективности в атаке. Ранее сборные не встречались, поэтому этот матч станет первой очной проверкой, однако текущая форма и класс конголезцев дают им явное преимущество.

Прогноз на победителя

ДР Конго имеет более организованную игру и надежную оборону, тогда как Узбекистан пропускает в среднем более двух голов за матч и испытывает серьезные проблемы в атаке. Учитывая разницу в классе и стабильность конголезцев, победа ДР Конго с разницей минимум в один мяч выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа ДР Конго с форой (-1) с коэффициентом 2.18. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч третьего тура группового этапа между ДР Конго и Узбекистаном состоится 28 июня 2026 года в Атланте на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» и начнется в 02:30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на каналах «Матч ТВ», «МАТЧ! Премьер» и «МАТЧ! Футбол 1».