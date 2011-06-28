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Чемпионат мира по футболу 2026
Команды
ДР Конго
Новости
Сборная ДР Конго – новости команды
Чемпионат мира по футболу 2026
Сайт:
http://www.fecofa-rdc.com/
Тренер:
Себастьен Десабр
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«Астон Вилла» усилила оборону участником ЧМ-2026
21 августа
Трансляция финала ЧМ-2026
19 июля
94
Чемпионат мира 2026, 3-4 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
3 июля
Чемпионат мира 2026, 2-3 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
2 июля
У тренера ДР Конго в день вылета от Англии умер отец
2 июля
1
Реакция Хабиба на волевую победу сборной Англии над ДР Конго
2 июля
1
80-миллионный новичок «Барселоны» установил рекорд чемпионата мира
2 июля
1
Павлюченко честно высказался о перспективах Англии на ЧМ-2026 после тяжелейшей победы над ДР Конго
2 июля
3
Видео
Обзор матча Англия – ДР Конго голы и лучшие моменты (Видео)
1 июля
ЧМ-2026. Кейн вытащил Англию в матче с ДР Конго (2:1)
1 июля
31
Англия пропустила от ДР Конго на 7-й минуте
1 июля
13
Трансляция
Англия – ДР Конго: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 июля 2026
1 июля
Чемпионат мира 2026, 1-2 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
1 июля
Сборная Узбекистана забила лучший гол группового этапа ЧМ-2026
30 июня
2
Чемпионат мира 2026, 30 июня – 1 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
30 июня
Где смотреть матч Англия – ДР Конго: во сколько прямая трансляция 1 июля 2026
30 июня
Англия – ДР Конго: кто победит в матче 1/16 финала Чемпионата мира 2026
30 июня
Чемпионат мира 2026, 29-30 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
29 июня
Узбекистанец Шомуродов забил самый неожиданный гол ЧМ-2026
28 июня
Видео
Обзор матча ДР Конго – Узбекистан голы и лучшие моменты (Видео)
28 июня
ЧМ-2026. Узбекистан проиграл ДР Конго (1:3) и не набрал на турнире ни одного очка
28 июня
11
Трансляция
ДР Конго – Узбекистан: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 июня 2026
28 июня
Чемпионат мира 2026, 28 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
27 июня
Мостовой поставил крест на шансах Узбекистана выйти в плей-офф ЧМ-2026
27 июня
9
Подсчитано, что должен сделать Узбекистан для выхода в плей-офф ЧМ-2026
27 июня
4
Где смотреть матч ДР Конго – Узбекистан: во сколько прямая трансляция 28 июня 2026
27 июня
ДР Конго – Узбекистан: кто победит в матче 3 тура Чемпионата мира 2026
27 июня
Чемпионат мира 2026, 26-27 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
27 июня
Чемпионат мира 2026, 25-26 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
25 июня
Чемпионат мира 2026, 24-25 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
24 июня
2
1
2
3
4
5
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