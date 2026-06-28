Составы команд
ДР Конго
ДР Конго
Узбекистан
16
Ботирали Эргашев
ВР
1
Уткир Юсупов
ВР
4
Фаррух Сайфиев
ЛЗ
18
Абдулла Абдуллаев
ЦЗ
25
Авазбек Улмасалиев
ЦЗ
15
Умар Эшмуродов
ЦЗ
4
Бехруз Каримов
ПЗ
23
Шерзод Эсанов
ЦП
10
Азиз Ганиев
ЦП
9
Одилджон Хамробеков
ЦП
19
Азизбек Аманов
АП
11
Остон Урунов
АП
8
Джамшид Искандеров
АП
10
Русланбек Жиянов
ЦФ
21
Игорь Сергеев
ЦФ
3-2-1-2-2
1
М'Паси
4
Туанзебе
22
Мбемба
14
Садики
26
Масуаку
2
Ван-Биссака
8
Мутуссами
20
Висса
7
Мбюкю
9
Сипенга
17
Бакамбу
3-2-3-1-1
12
Нематов
5
Ашурматов
2
Хусанов
5
Урозов
3
Алижонов
13
Насруллаев
17
Хамдамов
6
Мозговой
7
Шукуров
22
Файзуллаев
14
Шомуродов
26
Масуаку
12
Кайембе
12
Кайембе
26
Масуаку
Остались в запасе
ДР Конго
Узбекистан
16
Тимоти Фаюлу
ВР
21
Маттьё Эполо
ВР
3
Стив Капуади
ЦЗ
5
Дилан Батубинсика
ЦЗ
24
Гедеон Калюлю
ПЗ
6
Нгал'айель Мукау
ОП
25
Эдо Кайембе
ОП
18
Чарльз Пикель
ОП
15
Аарон Тшибола
ЦП
11
Гаэль Какута
АП
10
Тео Бонгонда
ПВ
19
Фистон Майеле
ЦФ
13
Мешак Элиа
ЦФ
23
Симон Банза
ЦФ
Главный тренер
Себастьен Десабр
16
Ботирали Эргашев
ВР
1
Уткир Юсупов
ВР
4
Фаррух Сайфиев
ЛЗ
18
Абдулла Абдуллаев
ЦЗ
25
Авазбек Улмасалиев
ЦЗ
15
Умар Эшмуродов
ЦЗ
4
Бехруз Каримов
ПЗ
23
Шерзод Эсанов
ЦП
10
Азиз Ганиев
ЦП
9
Одилджон Хамробеков
ЦП
19
Азизбек Аманов
АП
11
Остон Урунов
АП
8
Джамшид Искандеров
АП
10
Русланбек Жиянов
ЦФ
21
Игорь Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Фабио Каннаваро
Остались в запасе
16
Тимоти Фаюлу
ВР
21
Маттьё Эполо
ВР
3
Стив Капуади
ЦЗ
5
Дилан Батубинсика
ЦЗ
24
Гедеон Калюлю
ПЗ
6
Нгал'айель Мукау
ОП
25
Эдо Кайембе
ОП
18
Чарльз Пикель
ОП
15
Аарон Тшибола
ЦП
11
Гаэль Какута
АП
10
Тео Бонгонда
ПВ
19
Фистон Майеле
ЦФ
13
Мешак Элиа
ЦФ
23
Симон Банза
ЦФ
Остались в запасе
16
Ботирали Эргашев
ВР
1
Уткир Юсупов
ВР
4
Фаррух Сайфиев
ЛЗ
18
Абдулла Абдуллаев
ЦЗ
25
Авазбек Улмасалиев
ЦЗ
15
Умар Эшмуродов
ЦЗ
4
Бехруз Каримов
ПЗ
23
Шерзод Эсанов
ЦП
10
Азиз Ганиев
ЦП
9
Одилджон Хамробеков
ЦП
19
Азизбек Аманов
АП
11
Остон Урунов
АП
8
Джамшид Искандеров
АП
10
Русланбек Жиянов
ЦФ
21
Игорь Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Себастьен Десабр
Главный тренер
Фабио Каннаваро
Статистика матча ДР Конго - Узбекистан
3
2
Всего ударов по воротам
19
3
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
ВАР
1
0
Угловые удары
2
4
Нарушения
6
16
Офсайды
3
1
Количество передач
485
355
Сейвы
1
1
Точность передач %
82
75
Удары мимо ворот
14
2
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
11
2
Удары из-за пределов штрафной
8
1
xG (ожидаемые голы)
2.18
0.2
xGP (предотвращенные голы)
-0.65
-0.65
Смотреть прямую трансляцию ДР Конго против Узбекистана, 3-й тур Чемпионата мира на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 июня в 02:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча ДР Конго – Узбекистан
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»