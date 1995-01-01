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    Динамо СПб - результаты

    Город Санкт-Петербург
    Дивизион Россия-2-я лига ФНЛ - группа 2
    Сайт fcdynamospb.ru/
    Стадион МСА Петровский
    Тренер Дмитрий Белоруков
    Турниры:
    Россия. Вторая лига. Группа 2 (2022/2023), группа 1
    22 тур
    		13 ноября, воскресенье 11:00 Енисей-М 2:2 Динамо СПб
    21 тур
    		9 ноября, среда 19:00 Динамо СПб 1:1 Зоркий
    20 тур
    		5 ноября, суббота 18:00 Ленинградец 1:0 Динамо СПб
    12 тур
    		27 октября, четверг 19:00 Динамо СПб 6:1 Родина-М
    18 тур
    		24 октября, понедельник 15:00 Балтика-БФУ 0:0 Динамо СПб
    17 тур
    		19 октября, среда 19:00 Динамо СПб 0:1 Звезда
    16 тур
    		14 октября, пятница 19:00 Электрон 2:1 Динамо СПб
    15 тур
    		9 октября, воскресенье 20:00 Динамо СПб 0:0 Луки-Энергия
    14 тур
    		2 октября, воскресенье 16:00 Динамо СПб 1:1 Зенит-2
    13 тур
    		26 сентября, понедельник 14:00 Ядро 2:2 Динамо СПб
    11 тур
    		18 сентября, воскресенье 16:00 Зоркий 3:1 Динамо СПб
    10 тур
    		10 сентября, суббота 19:00 Динамо СПб 0:2 Ленинградец
    8 тур
    		28 августа, воскресенье 16:00 Динамо СПб 1:3 Балтика-БФУ
    7 тур
    		22 августа, понедельник 14:00 Звезда 1:1 Динамо СПб
    6 тур
    		14 августа, воскресенье 16:00 Динамо СПб 1:0 Электрон
    5 тур
    		10 августа, среда 18:00 Луки-Энергия 3:2 Динамо СПб
    4 тур
    		5 августа, пятница 18:00 Зенит-2 1:1 Динамо СПб
    3 тур
    		31 июля, воскресенье 16:00 Динамо СПб 1:0 Ядро
    2 тур
    		23 июля, суббота 17:00 Родина-М 0:1 Динамо СПб
    1 тур
    		17 июля, воскресенье 17:00 Динамо СПб 2:0 Енисей-М
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