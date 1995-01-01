Турниры:
Россия. Вторая лига. Группа 2 (2022/2023), группа 1
|22 тур
|13 ноября, воскресенье
|11:00
|Енисей-М
|2:2
|Динамо СПб
|21 тур
|9 ноября, среда
|19:00
|Динамо СПб
|1:1
|Зоркий
|20 тур
|5 ноября, суббота
|18:00
|Ленинградец
|1:0
|Динамо СПб
|12 тур
|27 октября, четверг
|19:00
|Динамо СПб
|6:1
|Родина-М
|18 тур
|24 октября, понедельник
|15:00
|Балтика-БФУ
|0:0
|Динамо СПб
|17 тур
|19 октября, среда
|19:00
|Динамо СПб
|0:1
|Звезда
|16 тур
|14 октября, пятница
|19:00
|Электрон
|2:1
|Динамо СПб
|15 тур
|9 октября, воскресенье
|20:00
|Динамо СПб
|0:0
|Луки-Энергия
|14 тур
|2 октября, воскресенье
|16:00
|Динамо СПб
|1:1
|Зенит-2
|13 тур
|26 сентября, понедельник
|14:00
|Ядро
|2:2
|Динамо СПб
|11 тур
|18 сентября, воскресенье
|16:00
|Зоркий
|3:1
|Динамо СПб
|10 тур
|10 сентября, суббота
|19:00
|Динамо СПб
|0:2
|Ленинградец
|8 тур
|28 августа, воскресенье
|16:00
|Динамо СПб
|1:3
|Балтика-БФУ
|7 тур
|22 августа, понедельник
|14:00
|Звезда
|1:1
|Динамо СПб
|6 тур
|14 августа, воскресенье
|16:00
|Динамо СПб
|1:0
|Электрон
|5 тур
|10 августа, среда
|18:00
|Луки-Энергия
|3:2
|Динамо СПб
|4 тур
|5 августа, пятница
|18:00
|Зенит-2
|1:1
|Динамо СПб
|3 тур
|31 июля, воскресенье
|16:00
|Динамо СПб
|1:0
|Ядро
|2 тур
|23 июля, суббота
|17:00
|Родина-М
|0:1
|Динамо СПб
|1 тур
|17 июля, воскресенье
|17:00
|Динамо СПб
|2:0
|Енисей-М