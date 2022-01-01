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Динамо СПб - результаты матчей

Санкт-Петербург
Вторая Лига Б группа 2
Стадион:
Нова Арена
Сайт:
http://fcdynamospb.ru/
Тренер:
Сергей Рыжиков
Состав Статистика Новости Трансферы Результаты Расписание Таблица
12.09 | 18:00
Динамо СПб
1 : 2
Чертаново
06.09 | 13:00
Космос
0 : 2
Динамо СПб
22.08 | 18:00
Динамо СПб
0 : 0
Череповец
16.08 | 18:00
Спартак-2
0 : 0
Динамо СПб
08.08 | 14:00
Динамо СПб
3 : 2
Тверь
01.08 | 14:00
Искра
1 : 1
Динамо СПб
25.07 | 14:00
Динамо СПб
1 : 2
Муром
04.07 | 14:00
Звезда
1 : 1
Динамо СПб
28.06 | 14:00
Динамо СПб
1 : 1
Торпедо Вл
21.06 | 10:00
Иркутск
0 : 4
Динамо СПб
13.06 | 14:00
Динамо СПб
1 : 0
Динамо Вг
07.06 | 17:00
Балтика-2
1 : 3
Динамо СПб
30.05 | 17:00
Динамо СПб
2 : 0
Енисей-М
24.05 | 20:00
Чертаново
0 : 1
Динамо СПб
17.05 | 14:00
Динамо СПб
2 : 0
Космос
03.05 | 18:00
Череповец
1 : 0
Динамо СПб
25.04 | 14:00
Динамо СПб
1 : 0
Спартак-2
19.04 | 16:00
Тверь
1 : 3
Динамо СПб
11.04 | 14:00
Динамо СПб
3 : 0
Искра
05.04 | 15:00
Муром
0 : 3
Динамо СПб
28.03 | 16:30
Динамо СПб
0 : 0
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