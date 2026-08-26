Матч 3-го раунда Кубка России между санкт-петербургским «Динамо» и вологодским «Динамо» пройдет 27 августа 2026 года в Санкт-Петербурге. Хозяева подходят к игре на фоне впечатляющей очной статистики – они побеждают «Динамо Вологда» в шести последних матчах на своeм поле и не проигрывают в пяти последних встречах в целом. Гости, в свою очередь, демонстрируют хорошую форму, не уступая в пяти из семи последних матчей, и имеют более острую атаку. Сможет ли вологодская команда прервать неудачную серию в гостях у петербуржцев, или хозяева продолжат своe доминирование и пройдут в следующий раунд?

Кто победит в матче

«Динамо СПб» сделает ставку на домашнюю поддержку и свою надeжную игру в обороне. Команда не проигрывает в пяти последних матчах, а в среднем за последние пять игр пропускает всего 0,80 гола – один из лучших показателей среди участников текущей стадии Кубка России. В атаке хозяева стабильны: 1,20 забитых мяча за игру. При этом на своeм поле петербуржцы имеют подавляющее преимущество над «Вологдой» – шесть побед подряд в личных встречах, что даeт им серьeзное психологическое преимущество. В предыдущем раунде «Динамо СПб» обыграло «ФК 10» (2:1), а в чемпионате сыграло вничью с «Череповцом» (0:0) и «Спартаком-2» (0:0). Домашняя уверенность и очная статистика делают хозяев фаворитами.

«Динамо Вологда» подходит к матчу с хорошей атакующей формой. Команда забивает в трeх последних матчах, а в среднем за последние пять игр еe атака приносит 1,80 гола – выше, чем у хозяев. При этом оборона гостей также действует надeжно: всего 0,80 пропущенного мяча в среднем за тот же период. В предыдущем раунде Кубка России «Вологда» уверенно обыграла «ФК Тверь» (2:0), а в чемпионате сыграла вничью с «Луки-Энергия» (2:2) и «Звездой СПб» (1:1). Однако выездная статистика против «Динамо СПб» удручает – ни одной победы в последних шести гостевых матчах у этого соперника. Гостям будет сложно прервать эту неудачную серию, несмотря на хорошую атаку.

Итоговый вывод: «Динамо СПб» имеет явное преимущество благодаря домашней серии в очных встречах и надeжной обороне. «Динамо Вологда» опасно в атаке, но его история выездных матчей против петербуржцев не позволяет рассчитывать на положительный результат. Наиболее вероятный исход – победа хозяев с разницей как минимум в один мяч.

Форма и история личных встреч

В 13 очных матчах «Динамо СПб» одержало девять побед, «Динамо Вологда» – две, ещe дважды была ничья. При этом на своeм поле петербуржцы выиграли шесть последних встреч у вологодского клуба. Текущая форма «Вологды» – пять матчей без поражений, но против «Динамо СПб» эта серия часто прерывается. Хозяева имеют психологическое и статистическое преимущество, которое должно помочь им пройти в следующий раунд.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Динамо СПб» с разницей как минимум в один мяч. Домашняя серия побед над «Вологдой», надeжная оборона и стабильная игра хозяев делают их фаворитами. Гости способны забить, но их неудачная выездная история против этого соперника не позволяет рассчитывать на положительный результат. Рекомендуемая ставка – победа «Динамо СПб» с форой (-1) с коэффициентом 1.95. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го раунда Кубка России между «Динамо СПб» и «Динамо Вологда» состоится 27 августа 2026 года в Санкт-Петербурге и начнется в 19:30 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе БЕТСИТИ.