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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Динамо Вг - Динамо СПб
Динамо Вг - Динамо СПб: обзор матча 22 сентября 2024
Динамо Вг
22.09.2024, воскресенье, 17:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 24 тур
1 : 2
Завершен
Динамо СПб
3'
С. Сарсенов
29'
М. Черномырдин
73'
А. Белов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Вг - Динамо СПб
90'
+5
Замена
К. Фатеев
️️️️
Р. Умаров
90'
+5
Замена
С. Уткин
️️️️
М. Черномырдин
90'
Замена
Н. Колдунов
️️️️
Д. Шилов
Замена
К. Корепов
️️️️
А. Бетюжнов
88'
Желтая карточка
Р. Баширов
87'
Замена
Д. Дмитрук
️️️️
В. Лазарев
80'
Замена
И. Родионов
️️️️
Д. Югалдин
80'
77'
Желтая карточка
Д. Вашкевич
Замена
С. Финашин
️️️️
М. Мешалкин
76'
73'
ГОЛ! 1:2!
А. Белов
Пас отдал
Д. Вашкевич
71'
Замена
Д. Вашкевич
️️️️
Н. Танков
Замена
Г. Гусев
️️️️
М. Цуцулаев
69'
41'
Желтая карточка
Д. Осокин
29'
ГОЛ! 1:1!
М. Черномырдин
Пас отдал
Н. Шиков
ГОЛ! 1:0!
С. Сарсенов
Пас отдал
Д. Криворучко
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Вг
97
Магомед-Дени Цуцулаев
ВР
69
Вадим Лазарев
ЦЗ
18
Даниил Криворучко
ЦЗ
44
Руслан Баширов
ЦЗ
12
Дмитрий Долгов
ПЗ
2
Михаил Петролай
ОП
6
Сергей Олийнык
ОП
50
Дмитрий Югалдин
ЦП
20
Максим Мешалкин
ЦП
27
Антон Бетюжнов
АП
11
Самат Сарсенов
ЦФ
Главный тренер
Рудольф Чесалов
Динамо СПб
84
Иван Зириков
ВР
3
Роман Хаджиев
ЦЗ
4
Антон Белов
ЦЗ
4
Денис Осокин
ЦЗ
14
Михаил Черномырдин
ЛВ
28
Артем Пикарев
ОП
10
Николай Шиков
ЦП
19
Дмитрий Шилов
АП
21
Никита Колганов
АП
11
Ризван Умаров
ЦФ
7
Никита Танков
ЦФ
Главный тренер
Александр Фомичев
Динамо Вг
51
Глеб Гусев
ВР
35
Александр Лобанов
ВР
70
Дмитрий Дмитрук
ЛЗ
4
Лев Тимошкин
ЦЗ
11
Семен Финашин
ЛВ
13
Михаил Лямзин
ОП
5
Владислав Беляев
ПВ
10
Владимир Парняков
ПВ
41
Игорь Родионов
ПВ
17
Егор Лошков
ЦФ
9
Кирилл Корепов
ЦФ
17
Владислав Пронин
РФ
Динамо СПб
99
Николай Новиков
ВР
19
Глеб Комбаров
ПЗ
22
Станислав Уткин
ПЗ
52
Кирилл Фатеев
ЛВ
10
Никита Колдунов
ЦП
15
Дмитрий Вашкевич
ЦФ
4-2-2-1-1
97
Цуцулаев
69
Лазарев
18
Криворучко
44
Баширов
12
Долгов
2
Петролай
6
Олийнык
50
Югалдин
20
Мешалкин
27
Бетюжнов
11
Сарсенов
3-1-1-3-2
84
Зириков
3
Хаджиев
4
Белов
4
Осокин
28
Пикарев
10
Шиков
19
Шилов
21
Колганов
14
Черномырдин
7
Танков
11
Умаров
97
Цуцулаев
51
Гусев
51
Гусев
97
Цуцулаев
69
Лазарев
70
Дмитрук
70
Дмитрук
69
Лазарев
20
Мешалкин
11
Финашин
11
Финашин
20
Мешалкин
27
Бетюжнов
9
Корепов
9
Корепов
27
Бетюжнов
50
Югалдин
41
Родионов
41
Родионов
50
Югалдин
14
Черномырдин
22
Уткин
22
Уткин
14
Черномырдин
19
Шилов
10
Колдунов
10
Колдунов
19
Шилов
11
Умаров
52
Фатеев
52
Фатеев
11
Умаров
7
Танков
15
Вашкевич
15
Вашкевич
7
Танков
Остались в запасе
Динамо Вг
Динамо СПб
35
Александр Лобанов
ВР
5
Владислав Беляев
ПВ
4
Лев Тимошкин
ЦЗ
13
Михаил Лямзин
ОП
10
Владимир Парняков
ПВ
17
Владислав Пронин
РФ
17
Егор Лошков
ЦФ
Главный тренер
Рудольф Чесалов
99
Николай Новиков
ВР
19
Глеб Комбаров
ПЗ
Главный тренер
Александр Фомичев
Остались в запасе
35
Александр Лобанов
ВР
5
Владислав Беляев
ПВ
4
Лев Тимошкин
ЦЗ
13
Михаил Лямзин
ОП
10
Владимир Парняков
ПВ
17
Владислав Пронин
РФ
17
Егор Лошков
ЦФ
Остались в запасе
99
Николай Новиков
ВР
19
Глеб Комбаров
ПЗ
Главный тренер
Рудольф Чесалов
Главный тренер
Александр Фомичев
Статистика матча Динамо Вг - Динамо СПб
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Динамо Вг
3 : 0
01.11.2026
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Енисей-М
2 : 1
25.10.2026
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Динамо Вг
0 : 1
18.10.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Космос
2 : 1
11.10.2026
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Динамо Вг
0 : 3
04.10.2026
Динамо СПб
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Луки-Энергия
0 : 0
01.11.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Динамо СПб
1 : 0
24.10.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Торпедо Вл
1 : 1
18.10.2026
Динамо СПб
Россия. Кубок, 1/2 финала
Волна
1 : 1
14.10.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Динамо Вг
0 : 3
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