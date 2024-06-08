Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Динамо СПб - Динамо Вг
Динамо СПб - Динамо Вг: обзор матча 08 июня 2024
Динамо СПб
08.06.2024, суббота, 15:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 10 тур
3 : 1
Завершен
Динамо Вг
11'
В. Беляев (АГ)
15'
А. Устинов
90+1'
А. Орлов
83'
А. Бетюжнов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо СПб - Динамо Вг
ГОЛ! 3:1!
А. Орлов
Пас отдал
К. Фатеев
90'
+1
Желтая карточка
Д. Новицкий
88'
86'
Желтая карточка
К. Корепов
84'
Желтая карточка
А. Бетюжнов
Замена
Н. Колганов
️️️️
А. Устинов
84'
Замена
Д. Новицкий
️️️️
С. Уткин
84'
83'
ГОЛ! 2:1!
А. Бетюжнов
73'
Замена
Д. Дмитрук
️️️️
А. Дерюгин
73'
Замена
М. Мешалкин
️️️️
Н. Киреев
Замена
К. Фатеев
️️️️
Н. Танков
73'
Замена
Р. Умаров
️️️️
Д. Шилов
73'
67'
Желтая карточка
М. Лямзин
Замена
А. Орлов
️️️️
Н. Шиков
65'
59'
Желтая карточка
Д. Криворучко
46'
Замена
К. Корепов
️️️️
В. Беляев
36'
Замена
М. Петролай
️️️️
В. Лазарев
36'
Замена
Р. Куражов
️️️️
Д. Долгов
ГОЛ! 2:0!
А. Устинов
Пас отдал
Д. Шилов
15'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
В. Беляев
11'
Желтая карточка
В. Масальский
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо СПб
31
Артем Мешалкин
ВР
3
Роман Хаджиев
ЦЗ
89
Владислав Масальский
ЦЗ
22
Станислав Уткин
ПЗ
14
Михаил Черномырдин
ЛВ
28
Артем Пикарев
ОП
10
Николай Шиков
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
19
Дмитрий Шилов
АП
21
Аким Устинов
ПВ
7
Никита Танков
ЦФ
Главный тренер
Семен Мельников
Динамо Вг
61
Семен Бобров
ВР
18
Даниил Криворучко
ЦЗ
44
Руслан Баширов
ЦЗ
47
Валентин Солодаренко
ЦЗ
69
Вадим Лазарев
ЦЗ
12
Дмитрий Долгов
ПЗ
13
Михаил Лямзин
ОП
53
Александр Дерюгин
АП
27
Антон Бетюжнов
АП
5
Владислав Беляев
ПВ
22
Никита Киреев
ЦФ
Главный тренер
Рудольф Чесалов
Динамо СПб
1
Михаил Яшин
ВР
4
Денис Осокин
ЦЗ
6
Тимофей Калистратов
ЦЗ
7
Александр Коренблюм
ПЗ
2
Дан Новицкий
ПЗ
52
Кирилл Фатеев
ЛВ
24
Андрей Орлов
ОП
60
Георгий Макаров
ЦП
72
Александр Болдырев
АП
21
Никита Колганов
АП
11
Ризван Умаров
ЦФ
Динамо Вг
35
Александр Лобанов
ВР
77
Вячеслав Беззубов
ВР
70
Дмитрий Дмитрук
ЛЗ
81
Евгений Тоневицкий
ЦЗ
6
Сергей Олийнык
ОП
2
Михаил Петролай
ОП
20
Максим Мешалкин
ЦП
21
Роман Куражов
ПВ
10
Владимир Парняков
ПВ
17
Егор Лошков
ЦФ
9
Кирилл Корепов
ЦФ
3-1-2-3-1
31
Мешалкин
3
Хаджиев
89
Масальский
22
Уткин
28
Пикарев
10
Шиков
41
Сапета
14
Черномырдин
19
Шилов
21
Устинов
7
Танков
3-3-3-1
61
Бобров
44
Баширов
47
Солодаренко
69
Лазарев
12
Долгов
13
Лямзин
18
Криворучко
5
Беляев
27
Бетюжнов
53
Дерюгин
22
Киреев
19
Шилов
11
Умаров
11
Умаров
19
Шилов
7
Танков
52
Фатеев
52
Фатеев
7
Танков
21
Устинов
21
Колганов
21
Колганов
21
Устинов
10
Шиков
24
Орлов
24
Орлов
10
Шиков
22
Уткин
2
Новицкий
2
Новицкий
22
Уткин
5
Беляев
9
Корепов
9
Корепов
5
Беляев
12
Долгов
21
Куражов
21
Куражов
12
Долгов
22
Киреев
20
Мешалкин
20
Мешалкин
22
Киреев
69
Лазарев
2
Петролай
2
Петролай
69
Лазарев
53
Дерюгин
70
Дмитрук
70
Дмитрук
53
Дерюгин
Остались в запасе
Динамо СПб
Динамо Вг
4
Денис Осокин
ЦЗ
72
Александр Болдырев
АП
60
Георгий Макаров
ЦП
7
Александр Коренблюм
ПЗ
6
Тимофей Калистратов
ЦЗ
1
Михаил Яшин
ВР
Главный тренер
Семен Мельников
17
Егор Лошков
ЦФ
10
Владимир Парняков
ПВ
6
Сергей Олийнык
ОП
81
Евгений Тоневицкий
ЦЗ
35
Александр Лобанов
ВР
77
Вячеслав Беззубов
ВР
Главный тренер
Рудольф Чесалов
Остались в запасе
4
Денис Осокин
ЦЗ
72
Александр Болдырев
АП
60
Георгий Макаров
ЦП
7
Александр Коренблюм
ПЗ
6
Тимофей Калистратов
ЦЗ
1
Михаил Яшин
ВР
Остались в запасе
17
Егор Лошков
ЦФ
10
Владимир Парняков
ПВ
6
Сергей Олийнык
ОП
81
Евгений Тоневицкий
ЦЗ
35
Александр Лобанов
ВР
77
Вячеслав Беззубов
ВР
Главный тренер
Семен Мельников
Главный тренер
Рудольф Чесалов
Статистика матча Динамо СПб - Динамо Вг
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Луки-Энергия
0 : 0
01.11.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Динамо СПб
1 : 0
24.10.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Торпедо Вл
1 : 1
18.10.2026
Динамо СПб
Россия. Кубок, 1/2 финала
Волна
1 : 1
14.10.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Динамо Вг
0 : 3
04.10.2026
Динамо СПб
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Динамо Вг
3 : 0
01.11.2026
Балтика-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Енисей-М
2 : 1
25.10.2026
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Динамо Вг
0 : 1
18.10.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Космос
2 : 1
11.10.2026
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Динамо Вг
0 : 3
04.10.2026
Динамо СПб
Новости команд
Все
Динамо СПб
Динамо Вг
Тренер из Второй лиги обматерил таракана на пресс-конференции
28 октября
2
«Волна» – «Динамо СПб»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 октября 2026
14 октября
«Волна» – «Динамо СПб»: кто победит в матче 5 раунда Кубка России 2026/2027
13 октября
«Динамо Вологда» – «Динамо СПб»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
3 октября
«Череповец» – «Динамо Вологда»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
26 сентября
«Волна» – «Динамо СПб»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 октября 2026
14 октября
«Волна» – «Динамо СПб»: кто победит в матче 5 раунда Кубка России 2026/2027
13 октября
«Динамо Вологда» – «Динамо СПб»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
3 октября
«Динамо СПб» – «Балтика-2»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
25 сентября
«Динамо СПб» – «Сочи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 сентября 2026
9 сентября
Тренер из Второй лиги обматерил таракана на пресс-конференции
28 октября
2
«Динамо Вологда» – «Динамо СПб»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
3 октября
«Череповец» – «Динамо Вологда»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
26 сентября
Кубок России. 2DROTS вылетели от «Мурома» и другие результаты
27 августа
«Динамо СПб» – «Динамо Вологда»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+