Сергеев объяснил, почему выбрал «Динамо» вместо «Спартака»

Форвард «Динамо» Иван Сергеев объяснил решение перейти в московский клуб.

30-летний нападающий подписал контракт с «Динамо» 4 июля.

На футболиста «Крыльев Советов» также претендовал «Спартак».

«Поехал к родителям в отпуск, и не успел я отдохнуть, как начались переговоры. Слава богу, что все решилось именно так, как я хотел. Посоветовался с родными и близкими, и решил выбрать «Динамо».

Рад, что все это закончилось, сейчас с полной уверенностью готовлюсь помогать клубу. Можно сказать, что были сложные переговоры, но через это проходят все футболисты. Не надо на этом зацикливаться.

Мне привычна структура Валерия Карпина, что он требует, так что это тоже повлияло на переход. Не гнался ни в «Спартак», ни в «Зенит», рад, что сложился переход в «Динамо», – сказал Сергеев в программе «Футбол России».