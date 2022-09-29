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    Сергеев считает «Спартак» главным соперником «Зенита»: «Это дерби двух столиц»

    Нападающий «Зенита» Иван Сергеев высказался о противостоянии со «Спартаком».

    — Главным соперником «Зенита» считается «Спартак», однако противостояние с «Динамо» в последние годы получается куда более ожесточенным. Кто для вас принципиальнее?

    - Это дополнительная мотивация, потому что дерби двух столиц. «Спартак», наверное. Такой накал у нас. В раздевалке особый настрой.

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    Источник: сайт «Зенита»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10071

      R_a_i_n 21 минуту назад

      Нету двух столиц, НЕТУ!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +15543

      Fusballer > R_a_i_n 13 минут назад

      Есть три столицы! То тебя - Казань.

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