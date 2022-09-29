Сергеев считает «Спартак» главным соперником «Зенита»: «Это дерби двух столиц»

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев высказался о противостоянии со «Спартаком».
— Главным соперником «Зенита» считается «Спартак», однако противостояние с «Динамо» в последние годы получается куда более ожесточенным. Кто для вас принципиальнее?
- Это дополнительная мотивация, потому что дерби двух столиц. «Спартак», наверное. Такой накал у нас. В раздевалке особый настрой.
- Сегодня «Спартак» примет «Зенит» в Кубке России.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
- Матч начнется в 20:30 мск.
Источник: сайт «Зенита»