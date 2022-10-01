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    «Этот результат ни за что не повторится». Петржела – о разгромном поражении «Зенита» от «Спартака»

    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что петербуржцы больше не проиграют «Спартаку» с крупным счетом.

    • В четверг спартаковцы победили со счетом 3:0 в Кубке России.
    • Они обыграли «Зенит» в официальной встрече впервые с 2017 года.

    «У «Спартака» нет никаких шансов повторить результат матча Кубка России в чемпионате. Такое возможно только в Кубке, где у «Зенита» нет никакой мотивации.

    В чемпионате же «Спартак» – вообще не конкурент «Зениту». Команда Семака на две головы сильнее «Спартака».

    Так что этот результат ни за что не повторится. Такое возможно, только если «Зенит» выпустит молодежный состав», – сказал Петржела.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +539

      ScarlettOgusania 1 час назад

      Никогда не говори "никогда")

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      Рейтинг: +3834

      Kollljan 3 часа назад

      А где разгром? Разгром, я помню, был 7:1. Вот это разгром! А 3:0 - это просто крупный счёт.

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      Рейтинг: +203

      Таврида 3 часа назад

      Бжи-бжи, Петржела, а против Брюгге молодежка Зенита играла? Или мотивации не было? Или не Семак тренером был?

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      Рейтинг: +19967

      derrik2000 4 часа назад

      Чё, опять проигрался???
      На красное нужно было ставить.
      НА КРАСНОЕ!!!
      ))))

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