«Этот результат ни за что не повторится». Петржела – о разгромном поражении «Зенита» от «Спартака»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что петербуржцы больше не проиграют «Спартаку» с крупным счетом.
- В четверг спартаковцы победили со счетом 3:0 в Кубке России.
- Они обыграли «Зенит» в официальной встрече впервые с 2017 года.
«У «Спартака» нет никаких шансов повторить результат матча Кубка России в чемпионате. Такое возможно только в Кубке, где у «Зенита» нет никакой мотивации.
В чемпионате же «Спартак» – вообще не конкурент «Зениту». Команда Семака на две головы сильнее «Спартака».
Так что этот результат ни за что не повторится. Такое возможно, только если «Зенит» выпустит молодежный состав», – сказал Петржела.
Источник: «РБ Спорт»