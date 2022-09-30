Петржела объяснил разгромную победу «Спартака» над «Зенитом»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался по матчу третьего тура группового этапа Кубка России между петербуржцами и «Спартаком» (0:3).

– Неожиданно, что «Зенит» проиграл «Спартаку», но эти кубковые игры – всегда кошмар. Там нет мотивации, зачем играть на Кубок, если ты не можешь играть в Европе? Думаю, петербуржцам как раз этой мотивации и не хватило. Но я не вижу в этом никакой трагедии, команда будет чемпионом, а Кубок...

– Но «Спартак»-то ее откуда-то нашел, эту мотивацию?

– А что им еще делать? В чемпионате команда играет плохо, что остается – только попробовать победить в Кубке, это все, что можно сделать в этом сезоне.