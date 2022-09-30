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    Петржела объяснил разгромную победу «Спартака» над «Зенитом»

    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался по матчу третьего тура группового этапа Кубка России между петербуржцами и «Спартаком» (0:3).

    – Неожиданно, что «Зенит» проиграл «Спартаку», но эти кубковые игры – всегда кошмар. Там нет мотивации, зачем играть на Кубок, если ты не можешь играть в Европе? Думаю, петербуржцам как раз этой мотивации и не хватило. Но я не вижу в этом никакой трагедии, команда будет чемпионом, а Кубок...

    – Но «Спартак»-то ее откуда-то нашел, эту мотивацию?

    – А что им еще делать? В чемпионате команда играет плохо, что остается – только попробовать победить в Кубке, это все, что можно сделать в этом сезоне.

    • «Спартак» победил «Зенит» впервые за 5 лет.
    • Москвичи лидируют в группе.
    • «Зенит» – чемпион России последних 4 сезонов.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3442

      momwig_ 3 минуты назад

      Вот как раз когда нет еврокубков, Кубок - это второй чемпионат. А поскольку судей там так как в первом по привычке прка не заряжают - хз, может и первый

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      Рейтинг: +19947

      derrik2000 4 минуты назад

      "эти кубковые игры – всегда кошмар. Там нет мотивации, зачем играть на Кубок, если ты не можешь играть в Европе? Думаю, петербуржцам как раз этой мотивации и не хватило. "

      Ага-ага.
      А чемпиону страны, значит, будет позволено "играть в Европе"???
      Ну, если Европейскую часть России и Белоруссию считать "Европой", то ЛЮБОЙ НАШ клуб может "играть в Европе".
      )))
      Чегой-то совсем Петержела, сидючи дома, сомлел...

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      Рейтинг: +5932

      Беспонтий 35 минут назад

      опять таки как в анекдоте
      хрен с ними
      с ложками
      но осадочек то остался

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