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    Тарханов: «Спартак» образцово сыграл против «Зенита»

    Бывший главный тренер «Урала» и других клубов Александр Тарханов оценил победу «Спартака» в третьем туре группового этапа Кубка России против «Зенита» (3:0).

    «Отличный результат для «Спартака», можно только поздравить их с этой победой. Остановили лидера в Кубке, молодцы. «Зенит» уже второй матч проигрывает в турнире, как-то не так у них идет все.

    Как только Сергей Семак заменил бразильцев, то все посыпалось. С «Зенитом» можно играть, и как мы видим обыгрывать тоже. Ничего нет невозможного. «Спартак» показал образцовую игру. Посмотрим, что теперь будет в чемпионате», — сказал Тарханов.

    • «Спартак» победил «Зенит» впервые за 5 лет.
    • Москвичи лидируют в группе.
    • «Зенит» – чемпион России последних 4 сезонов.

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    Источник: «РБ Спорт»

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