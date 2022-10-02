Тарханов: «Спартак» образцово сыграл против «Зенита»

Бывший главный тренер «Урала» и других клубов Александр Тарханов оценил победу «Спартака» в третьем туре группового этапа Кубка России против «Зенита» (3:0).

«Отличный результат для «Спартака», можно только поздравить их с этой победой. Остановили лидера в Кубке, молодцы. «Зенит» уже второй матч проигрывает в турнире, как-то не так у них идет все.

Как только Сергей Семак заменил бразильцев, то все посыпалось. С «Зенитом» можно играть, и как мы видим обыгрывать тоже. Ничего нет невозможного. «Спартак» показал образцовую игру. Посмотрим, что теперь будет в чемпионате», — сказал Тарханов.