10 мая на поле «Зенита Пенза» состоится матч Второй лиги Б против «Орла». Хозяева уверенно держатся в первой пятeрке и демонстрируют стабильную игру, тогда как гости продолжают бороться за выход из зоны вылета. «Зенит Пенза» смотрится организованно как в атаке, так и в защите, в то время как «Орел» испытывает серьeзные трудности в обороне и показывает неустойчивые результаты. Матч обещает быть напряжeнным, и многое будет зависеть от дисциплины обеих команд.

«Зенит Пенза»

«Зенит Пенза» после 6 туров набрал 11 очков и занимает 5-е место. Команда играет стабильно и уверенно набирает очки даже в выездных встречах. В последних 5 матчах команда забила 5 голов и пропустила столько же, что говорит о сбалансированном стиле игры с акцентом на результат. Команда демонстрирует хорошую организацию игры и редко допускает провалы в защите. При этом средняя результативность составляет ровно 1 гол за матч, что позволяет рассчитывать на стабильные выступления в дальнейшем.

«Орел»

«Орел» после 6 туров находится на 15-м месте с 3 очками. Команда проигрывает в 3 последних выездных матчах и демонстрирует слабую игру в обороне: 13 пропущенных мячей за последние 5 игр (в среднем 2.60 за матч). При этом атака работает не так эффективно – всего 4 забитых гола за тот же период. Проблемы «Орла» связаны прежде всего с нестабильной защитой, которая не позволяет команде добиваться положительных результатов даже в матчах с соперниками среднего уровня.

Факты о командах:

«Зенит Пенза»

В среднем 1.00 гола за матч в атаке, 1.00 – пропущенных (последние 5 игр).

11 очков после 6 туров.

Пропускает в 6 из 8 последних матчей.

«Орел»

Проигрывает в 3 последних матчах на выезде.

Пропускает в 6 последних матчах.

В среднем 0.80 гола за матч в атаке, 2.60 – пропущенных (последние 5 игр).

Личные встречи 50% (9) 17% (3) 33% (6) 26 Забитых мячей 19 1.44 В среднем за матч 1.06 4:0 Крупнейшая победа 4:1 Самый результативный матч: 4:1 Самая крупная ничья: 3:3 Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 7 тур Зенит 3 : 1 Орел Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 19 тур Орел 1 : 0 Зенит Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур Зенит 0 : 1 Орел Россия. ПФЛ. Зона Центр, 14 тур Орел 3 : 1 Зенит Россия. ПФЛ. Зона Центр, 2 тур Зенит 0 : 0 Орел Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 26 тур Орел 0 : 1 Зенит Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 1 тур Зенит 0 : 1 Орел Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 21 тур Орел 0 : 2 Зенит Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 7 тур Зенит 2 : 1 Орел Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 18 тур Орел 1 : 1 Зенит Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 4 тур Зенит 2 : 0 Орел Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 18 тур Зенит 1 : 0 Орел Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 4 тур Орел 0 : 2 Зенит Россия. Второй Дивизион. Зона Центр, 36 тур Зенит 1 : 2 Орел Россия. Второй Дивизион. Зона Центр, 22 тур Орел 4 : 1 Зенит Россия. Второй Дивизион. Зона Центр, 10 тур Зенит 2 : 1 Орел Россия. Второй Дивизион. Зона Центр, 18 тур Зенит 4 : 0 Орел Россия. Второй Дивизион. Зона Центр, 4 тур Орел 3 : 3 Зенит

Прогноз на матч «Зенит Пенза» – «Орел»

На данный момент «Зенит Пенза» выглядит намного сильнее и стабильнее своего соперника. Команда уверенно набирает очки и показывает организованную игру, тогда как «Орел» регулярно допускает ошибки в защите и страдает от высокой пропускаемости мячей. При этом гости способны забить за счeт индивидуальных действий, но вряд ли смогут навязать серьeзную борьбу. Исходя из статистики и текущей формы команд, ожидается победа хозяев с уверенной, но не слишком разгромной разницей в счeте.

Прогноз на точный счeт: 2:0 в пользу «Зенит Пенза».

Рекомендованные ставки: