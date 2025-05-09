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Прогноз на точный счет матча «Зенит Пенза» – «Орел»: Вторая лига Б, 10 мая 2025

09 мая 2025 11:10
Зенит - Орел
10 мая 2025, суббота 14:00 | Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 7 тур
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6.1
Точный счёт 2:0 в пользу «Зенит Пенза»
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10 мая на поле «Зенита Пенза» состоится матч Второй лиги Б против «Орла». Хозяева уверенно держатся в первой пятeрке и демонстрируют стабильную игру, тогда как гости продолжают бороться за выход из зоны вылета. «Зенит Пенза» смотрится организованно как в атаке, так и в защите, в то время как «Орел» испытывает серьeзные трудности в обороне и показывает неустойчивые результаты. Матч обещает быть напряжeнным, и многое будет зависеть от дисциплины обеих команд.

«Зенит Пенза»

«Зенит Пенза» после 6 туров набрал 11 очков и занимает 5-е место. Команда играет стабильно и уверенно набирает очки даже в выездных встречах. В последних 5 матчах команда забила 5 голов и пропустила столько же, что говорит о сбалансированном стиле игры с акцентом на результат. Команда демонстрирует хорошую организацию игры и редко допускает провалы в защите. При этом средняя результативность составляет ровно 1 гол за матч, что позволяет рассчитывать на стабильные выступления в дальнейшем.

«Орел»

«Орел» после 6 туров находится на 15-м месте с 3 очками. Команда проигрывает в 3 последних выездных матчах и демонстрирует слабую игру в обороне: 13 пропущенных мячей за последние 5 игр (в среднем 2.60 за матч). При этом атака работает не так эффективно – всего 4 забитых гола за тот же период. Проблемы «Орла» связаны прежде всего с нестабильной защитой, которая не позволяет команде добиваться положительных результатов даже в матчах с соперниками среднего уровня.

Факты о командах:

«Зенит Пенза»

  • В среднем 1.00 гола за матч в атаке, 1.00 – пропущенных (последние 5 игр).
  • 11 очков после 6 туров.
  • Пропускает в 6 из 8 последних матчей.

«Орел»

  • Проигрывает в 3 последних матчах на выезде.
  • Пропускает в 6 последних матчах.
  • В среднем 0.80 гола за матч в атаке, 2.60 – пропущенных (последние 5 игр).

Личные встречи
50% (9)
17% (3)
33% (6)
26
Забитых мячей
19
1.44
В среднем за матч
1.06
4:0
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  4:1
Самая крупная ничья:  3:3
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 7 тур
Зенит
3 : 1
10.05.2025
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 19 тур
Орел
1 : 0
18.08.2024
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Зенит
0 : 1
05.05.2024
Орел
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 14 тур
Орел
3 : 1
23.10.2016
Зенит
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 2 тур
Зенит
0 : 0
28.07.2016
Орел
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 26 тур
Орел
0 : 1
30.05.2016
Зенит
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 1 тур
Зенит
0 : 1
20.07.2015
Орел
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 21 тур
Орел
0 : 2
10.04.2015
Зенит
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 7 тур
Зенит
2 : 1
22.08.2014
Орел
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 18 тур
Орел
1 : 1
22.10.2013
Зенит
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 4 тур
Зенит
2 : 0
04.08.2013
Орел
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 18 тур
Зенит
1 : 0
22.10.2012
Орел
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 4 тур
Орел
0 : 2
31.07.2012
Зенит
Россия. Второй Дивизион. Зона Центр, 36 тур
Зенит
1 : 2
17.05.2012
Орел
Россия. Второй Дивизион. Зона Центр, 22 тур
Орел
4 : 1
10.09.2011
Зенит
Россия. Второй Дивизион. Зона Центр, 10 тур
Зенит
2 : 1
17.06.2011
Орел
Россия. Второй Дивизион. Зона Центр, 18 тур
Зенит
4 : 0
18.08.2010
Орел
Россия. Второй Дивизион. Зона Центр, 4 тур
Орел
3 : 3
11.05.2010
Зенит
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Прогноз на матч «Зенит Пенза» – «Орел»

На данный момент «Зенит Пенза» выглядит намного сильнее и стабильнее своего соперника. Команда уверенно набирает очки и показывает организованную игру, тогда как «Орел» регулярно допускает ошибки в защите и страдает от высокой пропускаемости мячей. При этом гости способны забить за счeт индивидуальных действий, но вряд ли смогут навязать серьeзную борьбу. Исходя из статистики и текущей формы команд, ожидается победа хозяев с уверенной, но не слишком разгромной разницей в счeте.

Прогноз на точный счeт: 2:0 в пользу «Зенит Пенза».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:0 в пользу «Зенит Пенза» – коэффициент 6.10
  • Победа «Зенит Пенза» с форой (-1) – коэффициент 2.00
  • Индивидуальный тотал «Зенит Пенза» больше 1.5 – коэффициент 1.85

6.1
Точный счёт 2:0 в пользу «Зенит Пенза»
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Автор: Рассказов Михаил
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3 Орел Зенит
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