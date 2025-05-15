16 мая в Орле на стадионе имени В.И. Ленина состоится матч 8-го тура Второй лиги Б, в котором «Орел» примет «Ротор-2». Хозяева занимают последнее место и испытывают серьeзные проблемы в обороне. Гости, напротив, стабильно набирают очки и не проигрывают уже четыре тура подряд. Матч обещает быть напряжeнным, особенно с учeтом мотивации «Орла» выбраться со дна таблицы.

«Орел»

После семи туров «Орел» располагается на последнем, 16-м месте, с 3 набранными очками. Команда проиграла 6 матчей из 7, единственную победу одержала над «СКА-Хабаровск-2» (4:1). Основной проблемой остаeтся оборона: в последних пяти матчах «Орел» пропустил 13 мячей – в среднем 2.60 за игру. Даже несмотря на старания Дмитрия Меркулова, оформившего 2 гола в 2 матчах, атака команды нестабильна. В тех же пяти играх «Орел» забил всего 4 мяча (в среднем 0.80 за игру). Коллектив теряет концентрацию при обороне флангов и плохо играет на втором этаже, чем часто пользуются соперники.

«Ротор-2»

«Ротор-2» занимает 9-е место, имея в активе 10 очков. Команда прибавила по ходу сезона и не проигрывает в четырeх турах подряд, при этом набрала 8 очков из последних 12 возможных. В последних пяти матчах волгоградцы забили 8 голов (в среднем 1.60) и пропустили 6 (в среднем 1.20). Команда уверенно чувствует себя в позиционных атаках, активно использует фланги и регулярно доставляет мяч в штрафную. «Ротор-2» забивает в 13 из 15 последних встреч, что подтверждает стабильность нападения. С обороной не всe гладко, но ошибки в защите компенсируются результативностью.

Факты о командах

«Орел»

16-е место, 3 очка

Пропущено за 5 матчей: 13 (в среднем 2.60)

Забито: 4 (в среднем 0.80)

Пропускает в 6 матчах подряд

Единственная победа – дома

«Ротор-2»

9-е место, 10 очков

Пропущено за 5 матчей: 6 (в среднем 1.20)

Забито: 8 (в среднем 1.60)

Не проигрывает в 4 последних матчах

Забивает в 13 из 15 последних игр

Прогноз на матч «Орел» – «Ротор-2»

Сравнение формы команд говорит в пользу гостей. «Ротор-2» более стабилен и обладает разнообразием в атаке, тогда как «Орел» регулярно допускает грубые ошибки в обороне и демонстрирует неуверенность даже дома. Учитывая высокую результативность волгоградцев и слабую оборону «Орла», можно ожидать, что гости забьют минимум дважды. При этом хозяева также способны отличиться, особенно на фоне нестабильной обороны соперника.

Прогноз на точный счeт: победа «Ротора-2» со счeтом 2:1.

Рекомендованные ставки: