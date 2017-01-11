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    «Орел» снимется с чемпионата России и станет любительским клубом

    Несмотря на оптимистичные заявления представителей ПФЛ, руководство «Орла» уже приняло решение о снятии клуба с чемпионата России. Таким образом, «Орел» перейдет в разряд любительских команд.

    «Соответствующее заявление подано еще в конце ноября, просто официального подтверждения о снятии пока нет. Это решение правительства Орловской области, ситуация безвыходная. Уже в зимнее межсезонье планируем вступить в любительскую лигу», – пояснил директор клуба Дмитрий Прокопенко.

    Источник: ТАСС

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    11.01.2017 16:18
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 30 мая 2017, 17:14

      На BBC в фильме про "злых" российских фанатов Орел засветился даже.
      Там дословно обитали "Убийцы из Орла".
      Вот это был международный звездный час известности команды ))

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      Рейтинг: +168

      RealDiMoNMadrid 11 января 2017, 20:48

      У нас так в Новороссе с Черноморцем было. Правда временно.
      Но всё равно напрягает то,что футбольные команды в нашей стране так часто вымирают,признаются банкротами или теряют статус.
      Я даже не говорю сейчас пресловутые вещи о том,что у нас ЧМ в 18-ом году. Даже просто чисто с точки зрения футбола - у нас не страна, а провал

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