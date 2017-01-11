«Орел» снимется с чемпионата России и станет любительским клубом

Несмотря на оптимистичные заявления представителей ПФЛ, руководство «Орла» уже приняло решение о снятии клуба с чемпионата России. Таким образом, «Орел» перейдет в разряд любительских команд.

«Соответствующее заявление подано еще в конце ноября, просто официального подтверждения о снятии пока нет. Это решение правительства Орловской области, ситуация безвыходная. Уже в зимнее межсезонье планируем вступить в любительскую лигу», – пояснил директор клуба Дмитрий Прокопенко.