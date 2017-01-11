«Орел» снимется с чемпионата России и станет любительским клубом

На BBC в фильме про "злых" российских фанатов Орел засветился даже.
Там дословно обитали "Убийцы из Орла".
Вот это был международный звездный час известности команды ))
Несмотря на оптимистичные заявления представителей ПФЛ, руководство «Орла» уже приняло решение о снятии клуба с чемпионата России. Таким образом, «Орел» перейдет в разряд любительских команд.
«Соответствующее заявление подано еще в конце ноября, просто официального подтверждения о снятии пока нет. Это решение правительства Орловской области, ситуация безвыходная. Уже в зимнее межсезонье планируем вступить в любительскую лигу», – пояснил директор клуба Дмитрий Прокопенко.