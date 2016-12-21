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Футболисты «Орла» написали обращение к Мутко

21 декабря 2016, 01:41
16

Футболисты «Орла», выступающего в ПФЛ, написали обращение к главе РФС Виталию Мутко. Игроки жалуются на руководителей клуба, ущемляющих права футболистов и в одностороннем порядке меняющих существенные условия трудовых договоров.

«Клуб в одностороннем порядке нарушает один из основных принципов, провозглашаемых ФИФА и РФС – принцип стабильности трудовых договоров», – говорится в заявлении футболистов.

Руководство «Орла» приняло решение об отказе от профессионального статуса, из-за чего зарплата футболистов снизится до 15 тысяч рублей. Отметим, что подпись под данным обращением поставили 10 из 12 игроков, находящихся в заявке команды.

Источник: ФАН
Россия. ПФЛ. Зона Центр Орел Мутко Виталий
Комментарии (16)
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Garfild 44
1482291930
#%&
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Фан666
1482293895
В Орле же живу фанаты Ивана Грозного, значит у них там опричнина, значит нехер жаловаться!
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cska-62
1482294618
И кто там главный опричник? Малюта Скуратов? Так его вроде местный царёк давно отправил в тогда ещё не построенный Петербург... :-))))
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egrrr
1482296748
А почему сразу не в ФИФА? Или Деду Морозу, скоро же Новый год!
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КЭТиК
1482299044
15000 - нормальная зарплата в Орле
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Амба Нагорск
1482300681
Стали ближе к Народу)
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DjZinc
1482301919
Жаловаться надо не Мутко, а на Мутко :-))
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Bivaliy67
1482302106
Статус любого регистрируемого общества (в т.ч. спортклуба) учредитель в праве менять без согласований с наёмным персоналом. А он (персонал) в свою очередь в праве менять место работы без согласований с руководством общества. Удачи! Думаю, примерно так вкратце будет звучать ответ.
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VIPded
1482304240
А в суд слабо обратиться обиженным?
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nemolod
1482304823
Как известно,ПФЛ-это прежде всего ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ФУТБОЛЬНАЯ ЛИГА,и если клуб становится любительским,то уже эту команду надо просто снимать с соревнования и переводить в любительскую лигу! И скорее всего г-н Мутко или его юристы так ответят!
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