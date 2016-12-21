Футболисты «Орла» написали обращение к Мутко

Футболисты «Орла», выступающего в ПФЛ, написали обращение к главе РФС Виталию Мутко. Игроки жалуются на руководителей клуба, ущемляющих права футболистов и в одностороннем порядке меняющих существенные условия трудовых договоров.

«Клуб в одностороннем порядке нарушает один из основных принципов, провозглашаемых ФИФА и РФС – принцип стабильности трудовых договоров», – говорится в заявлении футболистов.

Руководство «Орла» приняло решение об отказе от профессионального статуса, из-за чего зарплата футболистов снизится до 15 тысяч рублей. Отметим, что подпись под данным обращением поставили 10 из 12 игроков, находящихся в заявке команды.