Турниры:
Россия. ПФЛ. Зона Центр (2016/2017)
|22 тур
|7 мая, воскресенье
|00:00
|Чертаново
|3:0
|Орел
|
Тех. поражение
|22 тур
|30 апреля, воскресенье
|17:00
|Орел
|0:3
|Торпедо
|
Тех. поражение
|20 тур
|26 апреля, среда
|17:00
|Рязань
|3:0
|Орел
|
Тех. поражение
|20 тур
|23 апреля, воскресенье
|00:00
|Орел
|0:3
|Арсенал-2
|
Тех. поражение
|19 тур
|12 апреля, среда
|17:00
|Металлург Л
|3:0
|Орел
|
Тех. поражение
|18 тур
|9 апреля, воскресенье
|17:00
|Орел
|0:3
|Авангард
|
Тех. поражение
|19 тур
|3 апреля, понедельник
|17:00
|Динамо Бр
|3:0
|Орел
|
Тех. поражение
|17 тур
|12 ноября, суббота
|14:00
|Сатурн
|5:0
|Орел
|16 тур
|6 ноября, воскресенье
|14:00
|Орел
|1:1
|Энергомаш
|14 тур
|23 октября, воскресенье
|15:00
|Орел
|3:1
|Зенит
|13 тур
|16 октября, воскресенье
|14:00
|Торпедо
|1:1
|Орел
|12 тур
|9 октября, воскресенье
|15:00
|Орел
|1:1
|Рязань
|11 тур
|2 октября, воскресенье
|15:00
|Витязь
|3:2
|Орел
|10 тур
|25 сентября, воскресенье
|16:00
|Орел
|1:3
|Чертаново
|9 тур
|17 сентября, суббота
|18:00
|Орел
|0:1
|Металлург Л
|8 тур
|9 сентября, пятница
|18:00
|Арсенал-2
|2:2
|Орел
|7 тур
|2 сентября, пятница
|17:00
|Орел
|0:1
|Динамо Бр
|6 тур
|25 августа, четверг
|18:30
|Авангард
|0:0
|Орел
|5 тур
|18 августа, четверг
|17:00
|Орел
|1:0
|Сатурн
|4 тур
|11 августа, четверг
|19:00
|Энергомаш
|4:0
|Орел
|2 тур
|28 июля, четверг
|17:00
|Зенит
|0:0
|Орел
|1 тур
|20 июля, среда
|19:00
|Орел
|1:0
|Калуга