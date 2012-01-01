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Вторая Лига Б группа 3
Команды
Орел
Результаты
Орел - результаты матчей
Орел
Вторая Лига Б группа 3
Стадион:
Центральный
Сайт:
http://pfcorel.com/
Тренер:
Петр Немов
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Расписание
Таблица
Россия. Кубок. 2026/2027
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3. 2026
Россия. Кубок. 2025/2026
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3. 2025
Россия. Кубок. 2024/2025
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3. 2024
Россия. ПФЛ. Зона Центр. 2016/2017
Россия. Кубок. 2016/2017
Россия. Второй дивизион. Зона Центр. 2015/2016
Россия. Кубок. 2015/2016
Россия. Второй дивизион. Зона Центр. 2014/2015
Россия. Кубок. 2014/2015
Россия. Второй дивизион. Зона Центр. 2013/2014
Россия. Кубок. 2013/2014
Россия. Кубок. 2012/2013
Россия. Второй дивизион. Зона Центр. 2012/2013
Россия. Кубок. 2011/2012
Россия. Второй Дивизион. Зона Центр. 2011/2012
Россия. Кубок. 2010/2011
Россия. Второй Дивизион. Зона Центр. 2010
Россия. Кубок. 2009/2010
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Центр. 2009
12.09 | 18:00
Спартак Т
3 : 0
Орел
05.09 | 13:00
Авангард
3 : 2
Орел
30.08 | 15:00
Волна
1 : 0
Орел
22.08 | 18:00
Орел
0 : 2
Рязань
15.08 | 18:00
Ротор-2
0 : 0
Орел
08.08 | 18:00
Орел
2 : 1
Квант
01.08 | 17:00
Салют
3 : 0
Орел
25.07 | 18:00
Орел
0 : 4
Сатурн
04.07 | 18:00
Орел
0 : 2
Металлург Л
27.06 | 16:00
Зенит
3 : 1
Орел
20.06 | 18:00
Орел
4 : 1
Арсенал-2
13.06 | 18:00
Строгино
2 : 3
Орел
06.06 | 18:00
Орел
1 : 1
СКА-Хабаровск-2
31.05 | 16:00
Шумбрат
2 : 0
Орел
23.05 | 18:00
Орел
1 : 5
Спартак Т
16.05 | 18:00
Орел
1 : 0
Авангард
08.05 | 18:00
Орел
0 : 2
Волна
01.05 | 16:00
Рязань
1 : 1
Орел
25.04 | 16:00
Орел
0 : 0
Ротор-2
18.04 | 14:00
Квант
1 : 5
Орел
11.04 | 17:00
Орел
1 : 1
Салют
04.04 | 14:00
Сатурн
4 : 3
Орел
28.03 | 17:00
Родина-М
0 : 1
Орел
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