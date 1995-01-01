Турниры:

Россия. ПФЛ. Зона Центр. 2016/2017 Россия. Второй дивизион. Зона Центр. 2015/2016 Россия. Второй дивизион. Зона Центр. 2014/2015 Россия. Второй дивизион. Зона Центр. 2013/2014 Россия. Второй дивизион. Зона Центр. 2012/2013 Россия. Второй Дивизион. Зона Центр. 2011/2012 Россия. Второй Дивизион. Зона Центр. 2010 Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Центр. 2009