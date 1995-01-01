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    Орел - результаты

    Город Орел
    Дивизион Россия-ЛФЛ
    Сайт http://pfcorel.com/
    Стадион Центральный
    Тренер Анатолий Шелест
    Турниры:
    Россия. ПФЛ. Зона Центр (2016/2017)
    22 тур
    		7 мая, воскресенье 00:00 Чертаново 3:0 Орел
    Тех. поражение
    22 тур
    		30 апреля, воскресенье 17:00 Орел 0:3 Торпедо
    Тех. поражение
    20 тур
    		26 апреля, среда 17:00 Рязань 3:0 Орел
    Тех. поражение
    20 тур
    		23 апреля, воскресенье 00:00 Орел 0:3 Арсенал-2
    Тех. поражение
    19 тур
    		12 апреля, среда 17:00 Металлург Л 3:0 Орел
    Тех. поражение
    18 тур
    		9 апреля, воскресенье 17:00 Орел 0:3 Авангард
    Тех. поражение
    19 тур
    		3 апреля, понедельник 17:00 Динамо Бр 3:0 Орел
    Тех. поражение
    17 тур
    		12 ноября, суббота 14:00 Сатурн 5:0 Орел
    16 тур
    		6 ноября, воскресенье 14:00 Орел 1:1 Энергомаш
    14 тур
    		23 октября, воскресенье 15:00 Орел 3:1 Зенит
    13 тур
    		16 октября, воскресенье 14:00 Торпедо 1:1 Орел
    12 тур
    		9 октября, воскресенье 15:00 Орел 1:1 Рязань
    11 тур
    		2 октября, воскресенье 15:00 Витязь 3:2 Орел
    10 тур
    		25 сентября, воскресенье 16:00 Орел 1:3 Чертаново
    9 тур
    		17 сентября, суббота 18:00 Орел 0:1 Металлург Л
    8 тур
    		9 сентября, пятница 18:00 Арсенал-2 2:2 Орел
    7 тур
    		2 сентября, пятница 17:00 Орел 0:1 Динамо Бр
    6 тур
    		25 августа, четверг 18:30 Авангард 0:0 Орел
    5 тур
    		18 августа, четверг 17:00 Орел 1:0 Сатурн
    4 тур
    		11 августа, четверг 19:00 Энергомаш 4:0 Орел
    2 тур
    		28 июля, четверг 17:00 Зенит 0:0 Орел
    1 тур
    		20 июля, среда 19:00 Орел 1:0 Калуга
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