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Чехия. Шанс Лига
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€ 2 млн
Теплице - результаты матчей
Теплице
Чехия. Шанс Лига
Стадион:
На Стинадлех
Сайт:
http://www.fkteplice.cz
Тренер:
Давид Ваврушка
Состав
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Результаты
Расписание
Таблица
Чехия. Шанс Лига. 2026/2027
Чехия. Шанс Лига. 2025/2026
Чехия. Шанс Лига. 2024/2025
Чехия. Фортуна Лига. 2023/2024
Чехия. Фортуна Лига. 2022/2023
Чехия. Синот Лига. 2021/2022
Чехия. Синот Лига. 2020/2021
Чехия. Синот Лига. 2019/2020
Чехия. Синот Лига. 2018/2019
Чехия. Синот Лига. 2017/2018
Чехия. Синот Лига. 2016/2017
Чехия. Синот Лига. 2015/2016
Товарищеские матчи. 2015
Чехия. Синот Лига. 2014/2015
Чехия. Гамбринус лига. 2013/2014
Чехия. Гамбринус лига. 2012/2013
Чехия. Гамбринус лига. 2011/2012
Чехия. Гамбринус лига. 2010/2011
Лига Европы. Квалификация 2009/2010
Чемпионат Чехии. 2009/2010
13.09 | 19:00
Теплице
0 : 2
Славия
06.09 | 16:00
Фастав
1 : 3
Теплице
30.08 | 18:00
Теплице
2 : 0
Яблонец
23.08 | 18:00
Теплице
0 : 2
Зброевка
23.08 | 18:00
Теплице
0 : 2
Зброевка
15.08 | 18:00
Спарта
4 : 1
Теплице
08.08 | 18:00
Теплице
5 : 5
Виктория
01.08 | 18:00
Слован
0 : 1
Теплице
25.07 | 18:00
Теплице
3 : 1
Богемианс 1905
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