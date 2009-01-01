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    Теплице - результаты

    Город Теплице
    Дивизион Чехия-Фортуна лига
    Сайт www.fkteplice.cz
    Стадион На Стинадлех
    Тренер Давид Ваврушка
    Турниры:
    Чехия. Фортуна Лига (2022/2023)
    21 тур
    		26 февраля, воскресенье 17:00 Яблонец 4:1 Теплице
    20 тур
    		18 февраля, суббота 20:00 Теплице 1:1 Славия
    19 тур
    		11 февраля, суббота 17:00 Фастав 2:1 Теплице
    18 тур
    		4 февраля, суббота 17:00 Теплице 0:5 Баник
    17 тур
    		28 января, суббота 17:00 Богемианс 1905 2:0 Теплице
    16 тур
    		12 ноября, суббота 17:00 Теплице 2:1 Слован
    15 тур
    		6 ноября, воскресенье 17:00 Млада Болеслав 3:0 Теплице
    14 тур
    		30 октября, воскресенье 17:00 Теплице 2:1 Сигма
    13 тур
    		23 октября, воскресенье 17:00 Словацко 2:1 Теплице
    12 тур
    		15 октября, суббота 17:00 Теплице 0:2 Динамо
    11 тур
    		8 октября, суббота 17:00 Градец-Кралове 4:1 Теплице
    10 тур
    		2 октября, воскресенье 17:00 Теплице 5:1 Пардубице
    9 тур
    		17 сентября, суббота 17:00 Зброевка 2:2 Теплице
    8 тур
    		10 сентября, суббота 20:00 Теплице 2:2 Спарта
    7 тур
    		3 сентября, суббота 17:00 Теплице 3:2 Яблонец
    6 тур
    		31 августа, среда 21:00 Славия 6:0 Теплице
    5 тур
    		27 августа, суббота 17:00 Теплице 0:0 Фастав
    4 тур
    		20 августа, суббота 17:00 Баник 1:2 Теплице
    3 тур
    		13 августа, суббота 17:00 Теплице 0:1 Богемианс 1905
    2 тур
    		6 августа, суббота 17:00 Слован 5:1 Теплице
    1 тур
    		30 июля, суббота 20:00 Теплице 2:2 Виктория
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