Турниры:
Чехия. Фортуна Лига (2022/2023)
|21 тур
|26 февраля, воскресенье
|17:00
|Яблонец
|4:1
|Теплице
|20 тур
|18 февраля, суббота
|20:00
|Теплице
|1:1
|Славия
|19 тур
|11 февраля, суббота
|17:00
|Фастав
|2:1
|Теплице
|18 тур
|4 февраля, суббота
|17:00
|Теплице
|0:5
|Баник
|17 тур
|28 января, суббота
|17:00
|Богемианс 1905
|2:0
|Теплице
|16 тур
|12 ноября, суббота
|17:00
|Теплице
|2:1
|Слован
|15 тур
|6 ноября, воскресенье
|17:00
|Млада Болеслав
|3:0
|Теплице
|14 тур
|30 октября, воскресенье
|17:00
|Теплице
|2:1
|Сигма
|13 тур
|23 октября, воскресенье
|17:00
|Словацко
|2:1
|Теплице
|12 тур
|15 октября, суббота
|17:00
|Теплице
|0:2
|Динамо
|11 тур
|8 октября, суббота
|17:00
|Градец-Кралове
|4:1
|Теплице
|10 тур
|2 октября, воскресенье
|17:00
|Теплице
|5:1
|Пардубице
|9 тур
|17 сентября, суббота
|17:00
|Зброевка
|2:2
|Теплице
|8 тур
|10 сентября, суббота
|20:00
|Теплице
|2:2
|Спарта
|7 тур
|3 сентября, суббота
|17:00
|Теплице
|3:2
|Яблонец
|6 тур
|31 августа, среда
|21:00
|Славия
|6:0
|Теплице
|5 тур
|27 августа, суббота
|17:00
|Теплице
|0:0
|Фастав
|4 тур
|20 августа, суббота
|17:00
|Баник
|1:2
|Теплице
|3 тур
|13 августа, суббота
|17:00
|Теплице
|0:1
|Богемианс 1905
|2 тур
|6 августа, суббота
|17:00
|Слован
|5:1
|Теплице
|1 тур
|30 июля, суббота
|20:00
|Теплице
|2:2
|Виктория