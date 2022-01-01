Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Чехия. Шанс Лига
Команды
Теплице
Состав
€ 2 млн
Теплице - состав команды
Теплице
Чехия. Шанс Лига
Стадион:
На Стинадлех
Сайт:
http://www.fkteplice.cz
Тренер:
Давид Ваврушка
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
33
Richard Ludha
Вра
-
13
Тарадуда Денис
Защ
26
€ 0.225 млн
4
Вьентьесс Оскарс
Защ
23
€ 0.15 млн
32
Sebastian Pech
Защ
-
49
Oliver Klimpl
Защ
-
5
Jakub Jakubko
Защ
-
37
Маречек Даниэль
Пол
28
€ 0.35 млн
19
Юкл Роберт
Пол
27
€ 0.25 млн
16
Кодеш Петр
Пол
30
€ 0.225 млн
8
Фортельный Ян
Пол
27
€ 0.2 млн
16
Цикало Егор
Пол
25
€ 0.2 млн
14
Крейчи Ладислав
Пол
34
€ 0.1 млн
22
Такакш Лацо
Пол
30
€ 0.1 млн
23
Маречек Лукаш
Пол
36
€ 0.025 млн
12
Marcel Čermák
Пол
-
6
Michal Bilek
Пол
-
7
Marek Beranek
Пол
-
3
Josef Svanda
Пол
-
33
Златохлавек Томаш
Нап
26
€ 0.275 млн
10
Пулькраб Матей
Нап
29
€ 0.25 млн
11
Козак Матиас
Нап
25
€ 0.2 млн
28
D. Vecerka
Нап
-
1
Ludek Nemecek
Нап
-
21
Jakub Emmer
Нап
-
35
M. Radosta
Нап
-
29
M. Trmal
Нап
-
27
Benjamin Nyarko
Нап
-
20
Artem Harzha
Нап
-
7
Abdourahman Badamosi
Нап
-
Всего игроков: 29, из них вратарей: 1, защитников: 5, полузащитников: 12, нападающих: 11
Главные новости
Диас может уйти из «Родины» в случае поражения в следующем матче
17:14
2
Глушаков отреагировал на новый скандал с участием Кордобы
16:53
1
Фото
ЦСКА показал фото травмированных Акинфеева и Баринова
16:43
1
Роналду может купить футбольный клуб
16:26
2
Окончательная заявка сборной России на матчи с Ираном, Намибией и Нигерией
16:06
4
Аленичев прокомментировал назначение в тульский «Арсенал»
15:51
1
Бывший арбитр ФИФА назвал Кордобу «театральным деятелем»
14:54
3
«Пролетела вся карьера, жизнь»: Акинфеев двумя словами описал ЧМ-2014
14:45
2
Силкин – об игроке ЦСКА: «Я бы наказал его по максимуму, пусть черти знают порядок»
14:30
4
Фото
Аленичев официально вернулся к работе тренером впервые за 7 лет
13:54
4
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+