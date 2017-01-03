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    Комличенко: «Доволен тем, что «Краснодар» решил меня вернуть»

    Нападающий «Краснодара» Николай Комличенко, арендованный либерецким «Слованом», в ближайшее время вернется в расположении клуба Сергея Галицкого. Футболист подпишет с «быками» соглашение сроком на четыре года.

    «Все в завершающей стадии. Вылетаю сегодня в Чехию отдать последние бумаги, после чего, наверное, все завершится. Доволен тем, что «Краснодар» решил меня вернуть, что клуб заинтересован в этом. Теперь все зависит от меня. Будем доказывать, приносить пользу команде», — прокомментировал данное событие 21-летний Комличенко.

    Форвард принял участие в 17-ти матчах «Слована», в которых забил шесть голов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.01.2017 17:09
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 5 января 2017, 08:42

      Давай на усиление...

      0
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 3 января 2017, 19:51

      Перспективный пацанчик так-то

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 3 января 2017, 18:27

      удачи и успехов

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