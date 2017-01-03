Комличенко: «Доволен тем, что «Краснодар» решил меня вернуть»

Нападающий «Краснодара» Николай Комличенко, арендованный либерецким «Слованом», в ближайшее время вернется в расположении клуба Сергея Галицкого. Футболист подпишет с «быками» соглашение сроком на четыре года.

«Все в завершающей стадии. Вылетаю сегодня в Чехию отдать последние бумаги, после чего, наверное, все завершится. Доволен тем, что «Краснодар» решил меня вернуть, что клуб заинтересован в этом. Теперь все зависит от меня. Будем доказывать, приносить пользу команде», — прокомментировал данное событие 21-летний Комличенко.

Форвард принял участие в 17-ти матчах «Слована», в которых забил шесть голов.