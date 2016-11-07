Комличенко: «Игроки «Краснодара» могли в любой момент поговорить с Галицким по какому-либо вопросу»

Воспитанник «Краснодара» Николай Комличенко, выступающий на правах аренды в «Словане», рассказал, как состоялся его дебют в основном составе «быков». Кроме того, нападающий поделился мнением о президенте «горожан» Сергее Галицком.

– Вы являетесь первым выпускником академии «Краснодара», который дебютировал в основной команде. Коленки тряслись?

– Пф, мне ж было 18 лет всего. Помню, что первые слова Олега Георгиевича Кононова: «Давай, сделай результат, помоги команде!». Ну и все, понеслась. Психологическое давление было очень большим. Только сейчас понимаю, что выйти в 18 лет в Премьер-лиге и закрепиться очень тяжело. Это надо быть очень талантливым, как те молодые игроки, которые играют в топовых чемпионатах. Мне тогда повезло еще, что передачу отдал голевую. Хотя в том моменте вообще по воротам бил.

– Галицкий подарил вам машину в честь этого?

– Ага, две машины. Такого не было. Он как-то ко мне подошел и сказал, что нужно работать в два раза больше, чем остальным.

– Насколько активно Галицкий участвует в тренировках?

– Тренировки он часто посещает. Когда я работал с главной командой, то он раза два в неделю приезжал. Здоровался со многими футболистами, знал обо всех их проблемах. Если были вопросы к президенту, можно было в любой момент поговорить. Самый яркий пример, когда Жозик (прим. – Жоаозиньо) получил травму. Его сразу отправили на лечение на личном самолете Галицкого. Вообще, то, что он делает для клуба – уже большая помощь.

Полностью интервью с Комличенко вы можете прочитать в специальном материале «Бомбардира».