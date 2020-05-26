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    Комличенко – об уходе из «Краснодара»: «Хорошо, что вовремя уехал в Чехию»

    Нападающий «Динамо» Николай Комличенко объяснил, почему не жалеет о переезде в Чехию из «Краснодара» в 2016 году.

    – Правильным ли было решение перейти в чемпионат Чехии?

    – Думаю, да. Абсолютно. Почему нет? Тогда мне предлагал «Амкар» на сборы поехать, но Чехия была намного интереснее. Думаю, сделал все правильно.

    Обида на «Краснодар»? Нет-нет. Все, что ни делается, все к лучшему. Может, не получилось бы ничего, останься я в «Краснодаре», хорошо, что вовремя уехал в Чехию.

    Уехал из «Краснодара», поиграл в Европе, попал в сборную, забил за сборную. Жалеть точно не о чем.

    • Комличенко – воспитанник «Краснодара».
    • В 2016-м он перешел в чешский «Слован».
    • За «Младу» он выступал с июля 2017 года, сыграл 74 матча, забил 46 голов и сделал 14 ассистов.

    Источник: «Россия 24»

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    26.05.2020 10:12
    Комментарии9
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      Рейтинг: +76747

      zigbert 27 мая, 11:41

      Чешский чемпионат определенно слабее Российского но для любого игрока важна практика,которую Комличенко и получил там. Не понятно только почему он не перешел в то время в российский клуб но это его право выбора.

      2
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      Рейтинг: +5727

      paracetamol 26 мая, 16:12

      Разбрасываются быки своими воспитанниками. Как бы не пожалеть пришлось!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +669

      кто там 26 мая, 14:56

      Скорее зря что вернулся.

      0
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      Рейтинг: +388

      GreyDM 26 мая, 13:39

      зато стабильная практика была,пускай и не в самом сильном чемпе.

      0
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      Рейтинг: +1416

      Genz 26 мая, 13:33

      Молодец,что уехал. Краснодар - камера пыток для молодых Евгеньева Уткина шапи. Оклады копеечные

      2
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      Рейтинг: +10454

      KLIM777 26 мая, 11:52

      Да да. Еще бы уехал в Чемпионат Гватемалы, где грузил бы по 4 мяча и был бы богом.

      Покажешь себя в Динамо.

      1
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      Рейтинг: +1264

      Cleaner 26 мая, 11:35

      Три года коту под хвост. В условном чемпионате Венгрии забил бы еще больше. Но это годы, потерянные для большого футбола.

      1
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      Рейтинг: +4484

      JTherry 26 мая, 11:20

      похоже, не все гладко было у Комличенко в краснодарском королевстве, раз "жалеть не о чем"...

      2
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      Рейтинг: +16827

      DOCTOR PENALTY 26 мая, 11:20

      Переместиться в нужное время в нужное место - не каждому так везёт.

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