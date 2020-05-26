Комличенко – об уходе из «Краснодара»: «Хорошо, что вовремя уехал в Чехию»

Чешский чемпионат определенно слабее Российского но для любого игрока важна практика,которую Комличенко и получил там. Не понятно только почему он не перешел в то время в российский клуб но это его право выбора.
Нападающий «Динамо» Николай Комличенко объяснил, почему не жалеет о переезде в Чехию из «Краснодара» в 2016 году.
– Правильным ли было решение перейти в чемпионат Чехии?
– Думаю, да. Абсолютно. Почему нет? Тогда мне предлагал «Амкар» на сборы поехать, но Чехия была намного интереснее. Думаю, сделал все правильно.
Обида на «Краснодар»? Нет-нет. Все, что ни делается, все к лучшему. Может, не получилось бы ничего, останься я в «Краснодаре», хорошо, что вовремя уехал в Чехию.
Уехал из «Краснодара», поиграл в Европе, попал в сборную, забил за сборную. Жалеть точно не о чем.