Комличенко – об уходе из «Краснодара»: «Хорошо, что вовремя уехал в Чехию»

Нападающий «Динамо» Николай Комличенко объяснил, почему не жалеет о переезде в Чехию из «Краснодара» в 2016 году.

– Правильным ли было решение перейти в чемпионат Чехии?

– Думаю, да. Абсолютно. Почему нет? Тогда мне предлагал «Амкар» на сборы поехать, но Чехия была намного интереснее. Думаю, сделал все правильно.

Обида на «Краснодар»? Нет-нет. Все, что ни делается, все к лучшему. Может, не получилось бы ничего, останься я в «Краснодаре», хорошо, что вовремя уехал в Чехию.

Уехал из «Краснодара», поиграл в Европе, попал в сборную, забил за сборную. Жалеть точно не о чем.